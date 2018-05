Marcos Peña: Tibia autocrítica y desesperación por no quedar devaluado

Marcos Peña se ocupó desde ayer (21/5) en dejar en claro que la designación de Nicolás Dujovne como ministro coordinador de los ocho sectores del gobierno en que Mauricio Macri desmenuzó la conducción de la economía. También intentó mostrarse como partícipe de la decisión de que Emilio Monzó y Rogelio Frigerio regresen a la mesa chica de decisiones del Presidente, aunque Pela con Lopetegui y Quintana siguen allí.

Este lunes, cuando disertó en el Foro Business Future of the Americas, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Peña subrayó que el ascenso del Dujovne no lo convertía en un ‘superministro’ y que no era una derrota para él.

Los mismos conceptos repitió anoche en una entrevista televisiva con A24, donde habló de “dejar los egos” y hasta intentó una tibia autocrítica por la conferencia de prensa del 28 de diciembre donde se fijaron metas de inflación pero se incluyó al titular del Banco Central, lo que dio un mensaje de dependencia de la autoridad monetaria con respecto al Gobierno que muchos economistas apuntan como una de las causas de la desconfianza en el país y de la corrida cambiaria.

"El 28 de diciembre, a la larga, puede haber deteriorado la percepción de autonomía del Banco Central", admitió Peña con el periodista Luis Novaresio. Pero no quiso quedar como el único responsable de esa conferencia: "Fue una decisión compartida. Hoy la meta sigue siendo la misma. El BCRA definirá el ritmo de la velocidad de la inflación y lo comunicará en función del nuevo acuerdo con el Fondo, que definirá nuevas metas fiscales".

Sin embargo, enseguida aclaró que “las primeras dos o tres semanas después de la conferenciad e prensa fueron las mejores de los mercados argentinos, no se reprodujo esa sensación en el corto plazo”.

Sobre la decisión de fortalecer el rol de Dujovne, explicó que fue "para que pueda articular internamente con todo el equipo económico" en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y sobre Frigerio, también se incluyó en la decisión: "También planteamos a (Rogelio) Frigerio como responsable de la negociación política para llegar al acuerdo que nos permita superar las trabas que tenemos hace tiempo en la Argentina".

Consultado por la reelección presidencial y las posibilidades electorales de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, Peña bajó el tono a las especulaciones electorales: "María Eugenia ha sido muy clara al igual que Horacio (Rodríguez Larreta). A priori, lo que quieren hacer es seguir trabajando en la transformación de sus distritos".

Y apuntó a “restablecer la confianza de mundo sobre la Argentina, restablecer un Estado devastado en su instrumental".

"Había una oposición que recién se iba y ni siquiera reconocía la existencia del Gobierno”, añadió.

Sobre las críticas de Elisa Carrió, el jefe de Gabinete explicó que "Carrió es una socia fundadora, una persona que valoramos y respetamos enormemente. Vio la necesidad de conformar Cambiemos. Se le dio la razón en muchas cosas que ella planteaba. Marca una agenda en muchos temas. A veces estamos de acuerdo, otras no".

Acerca del debate por el aumento de las tarifas de los servicios públicos en el Senado, Peña opinó que "la ley (que limita la suba de tarifas) no es constitucional ni federal. Dijimos en campaña teníamos que ir a un sistema más justo y equitativo y subsidiar a los que más lo necesitaban, no a todo el mundo. La ley es un retroceso. Y los gobernadores fueron claros: no es una facultad del Congreso la política tarifaria".

En cuanto a los cuestionamientos a Mario Quintana por su participación en Farmacity, Peña defendió al funcionario: "Entendemos que Quintana fue transparente y dijo desde el primer momento que no tiene responsabilidad ni injerencia en la empresa de la que fue parte. Él se abstuvo de tratar temas de salud y medicamentos por las dudas. Hay una normativa específica para conflictos de intereses para prevenir estas cuestiones: antes ni sabíamos, hoy trabajamos para prevenirlo".

Sobre la oposición y el kirchnerismo opinó: "El mayor desafío con Cristina y el kirchnerismo es que no parecen coincidir con el diagnóstico. Entonces es muy difícil. Hoy no toman en cuenta los indicadores del Indec como base para discutir, ni el Presupuesto. Si no partimos de ahí, es muy difícil ponernos de acuerdo".

Consultado sobre las promesas incumplidas del Gobierno y los “sacrificios” pedidos a la gente como en el caso de las tarifas, Peña señaló que “prometimos integridad, decir la verdad, trabajar en equipo” y aclaró que se “fijaron metas y objetivos” que el Gobierno “las viene cumpliendo, algunas más rápido y otras más lento”.