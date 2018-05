Tras incidentes y detenidos (incluido Segovia), metrodelegados anuncian paro total

Los metrodelegados nucleados en la AGTSyP anunciaron para este martes 22/05 un paro en las líneas E, H y Premetro y que luego levantarian molinetes. La empresa Metrovías ya mandó 114 telegramas de suspensión y afirmó que avanzará con despidos, si continúan con los paros.

En ese marco, el gobierno porteño decidió convocar personal jerárquico para que ponga en funcionamiento las formaciones, en este caso de la línea H, pero algunos metrodelegados decidieron bloquear las vías e impedir la circulación. Entonces, personal de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar, lo cual produjo incidentes en la estación Las Heras.

Mientras esto ocurría, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel explicaba al aire de la señal A24. “Lo importante es que estamos trabajando para garantizar que la línea H funcione y que la gente llegue a sus trabajos. Lo hacemos con refuerzos en las líneas de colectivo. Hicimos una convocatoria a personal jerárquizo para seguir con el funcionamiento del subte, contra este corte ilegal del servicio”.

Asimismo sostuvo “nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, pero no podemos incumplir la ley o desoir un fallo judicial. Ellos no pueden discutir paritarias porque no tienen personería gremial para eso, el corte es ilegal. La Corte falló en su contra”.

Miguel también aclaró que “se cerró una paritaria del 15,2% como pauta inflacionaria que hasta el momento no fue superada. De ser superada, hay una cláusula que implican nos volvamos a sentar a discutir paritarias”.

“Estamos con la policía para evitar que eso no suceda. Vamos a liberar las vías con el menor uso de fuerza posible”, puntualizó.

Mientras, circularon por redes sociales algunos videos de los incidentes. En uno de ellos, el representante de los metrodelegados Néstor Segovia afirma que “el gobierno de Larreta mandó a la policía a reprimir, no tienen orden judicial para esto”.

Momentos después, Segovia salía de la estación Las Heras de la línea H detenido por la policía. Luego, Roberto Pinaelli, secretario general de la AGTSyP anuncició que "desde las 12 de hoy se paralizarán las 6 líneas de subte hasta que liberen a todos los compañeros detenidos".