Lanata, 'picante' con Quintana: "Carrió ahora lo apoya para sacar a Lorenzetti"

Luego de que la diputada denunciara al aire de TN un frente de laboratorios contra la Jefatura de Gabinete por medidas que afectarían a su rentabilidad, principalmente obtenida del PAMI, el vicejefe Mario Quintana tuvo su derecho a réplica en radio Mitre.

El escándalo se desató tras el plato fuerte del estreno de Periodismo Para Todo 2018, donde el periodista Jorge Lanata remarcó que Quintana aún sigue controlando la cadena de farmacias Farmacity que quiere desembarcar en la Provincia de Buenos Aires, pudiendo generar un conflicto de intereses.

Carrió, sobre Lanata: "Es parte de un lobby de laboratorios contra Quintana"

"El vicejefe de Gabinete declaró que sólo posee el 3% de las acciones de la firma, pero lo que nunca contó es que ese 3% controla las decisiones del directorio. No lo declaró en la Oficina Anticorrupción. Le mintió a la gente", disparó Lanata el domingo (20/05) desde canal 13.

Carrió, en tanto, respondió anoche (21/05) desde TN: "Dentro de estos laboratorios hay una cámara de laboratorios que ha financiado siempre a través de su gerencia (hablo de la cámara nacional, la que no usa patentes) a los partidos políticos. A esto lo sé desde 2003. Siempre da dinero, sobre todo en la comisión de salud. A mí me ofrecieron 500 mil dólares en el 2003 y siempre lo rechacé pero es obvio que muchos otros nunca rechazaron este dinero.

¿Por qué sé que el lobby fue brutal y contra Quintana? Los laboratorios se volvieron locos y lo sé porque fueron amigos a verme, de parte de gente que conoce los laboratorios porque no paraban de llamar.

La llamaron a Mariana Zuvic y nos negamos a hablar. Le dije: 'la estafa se tiene que terminar'".

Hoy (22/05), Lanata, muy enojado con la situación e incluso destratando al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, le dio su derecho a réplica, pero deslizó: "Lo que se dice es que antes Carrió hablaba en contra de Farmacity pero como usted está tratando de sacar a Lorenzetti de la Corte Suprema, entonces ahora Carrió lo apoya".

"Yo hablé con ella y le dije que se quedara tranquila que no había conflicto de intereses. En primer lugar, desde el momento en que el presidente Macri me convoca, me tomé en 24 horas para desarmar lo que podía desarmar y luego renuncié a la dirección de Farmacity.

Lo que quiero destacar es que a partir de ese día no participé en nada que tenga que ver con la compañía.

Jamás tomé decisiones que pudieran generar conflicto de intereses

Pegasus era un grupo que ponía capital para conquistar inversores en el exterior para invertir en Argentina", aclaró Quintana.

En un momento de la nota, el diálogo se crispó:

Quintana: -Yo dije que las voy a vender

Lanata: -¿Y no te parece que estás un poco lento?

Quintana: -Bueno, si Dios quiere, a fin de año ya las estoy vendiendo. De todos modos, mi representación en la compañía fue votar el balance y darle continuidad

Siento como funcionario la necesidad de aclarar que no robamos ni estamos acá para favorecer intereses. Estamos acá para trabajar para la gente.

Lanata: -En principio, le creo a la gente pero esto no es el Vaticano, no se trata de un acto de fe, que es lo que usted está pidiendo.

Quintana: -Yo no pido un acto de fe, vengo y digo la verdad. Después, queda en cada uno

De hecho, le estoy mandando a la Oficina Anticorrupción para que evalúe nuevamente el caso, a partir del informe televisivo.