3 mitos sobre la conquista amorosa que deberías olvidar para siempre

Ciertamente proliferan en internet y en la literatura quienes se adjudican el rol de asesores de citas y búsqueda de pareja, dedicándose a la consejería.

Sin embargo, la revista Psychology Today presentó un listado de los consejos que uno NO debería seguir cuando está en la búsqueda del verdadero amor.

Así lo plantea la autora de la nota, Gwendolyn Seidman -jefa del departamento de Psicología del Albright College y doctorada en psicología de la personalidad social por la Universidad de Nueva York-.

Desde Urgente24, aquí seleccionamos 3 consejos popularmente difundidos que uno debería desechar a la hora de disponerse a conocer a alguien.

1. Si alguien te interesa, hacete el/la difícil. "Muchos libros de consejos sobre relaciones les dicen a las mujeres que deberían hacerse las difíciles, si esperan atraer la atención de un hombre. Según esta estrategia, a los hombres les atrae lo que no pueden tener, por lo que una mujer debería actuar desinteresada en el hombre que desea. Debería ignorar sus llamadas y hacer de cuenta que está ocupada cuando él la invita a salir", escribió Seidman. Investigaciones demuestran que nos solemos sentir más atraídos por personas que son selectivas a la hora de elegir con quién salir. Pero eso no quiere decir que nos sintamos atraídos por personas que actúan como si no les gustamos. De hecho, la investigación ha arrojado que buscamos la reciprocidad: nos gustan quienes gustan de nosotros. Por lo tanto, cuando uno tiene un interés romántico en alguien, es válido demostrarlo. La clave es no mostrar desesperación. Debes hacerle saber que te interesa pero marcando que tus estándares son altos, y sin embargo, él o ella entra en esos estándares. El mensaje, explica Seidman, sería: "Soy difícil, pero me gustas". Hacerse demasiado el o la difícil podría enviar el mensaje equivocado: "No gusto de vos".

love2.jpg

2. No muestres tu personalidad por completo hasta que estés en una relación comprometida. Hay muchos libros de ayuda en el amor que predican que mientras dure el cortejo, uno debería cuidar mucho su comportamiento y la impresión que crea en el otro, a fines de lograr una relación a largo plazo, sin darse a conocer completamente. Esto, aducen, conllevaría el riesgo de que la otra persona conozca nuestras facetas menos positivas y salga corriendo espantada. Entre los libros que pregonan dicha actitud, esta el clásico 'The Rules', cuyas autoras aconsejan a las mujeres esconder su información personal durante los primeros meses del romance, hasta asegurarse de que ellos estén locamente enamorados, temiendo que una revelación demasiado personal podría espantarlo y hacerlo huir. Seidman opina lo contrario: "Esperar meses para compartir información personal con un compañero romántico es una receta para una relación superficial. El compartir mutuamente información personal es uno de los bloques clave en la construcción de la intimidad. Si mantienes todo light, nunca desarrollarán intimidad emocional el uno con el otro." De hecho, una relación sin intimidad emocional es justamente lo que las personas que evitan el compromiso emocional profundo, desean. Por lo tanto, evitar exponerse demasiado durante el cortejo podría hacer que termines en una relación completamente vacía de conexión emocional profunda.

3. Cuando conozcas a la persona correcta, lo sabrás de inmediato. Seidman plantea que no es necesariamente así: "Quizás experimentes el amor a primera vista. Desafortunadamente, para los románticos, la evidencia sugiere que no hay magia." En una serie de estudios, Paul Eastwick y sus colegas encontraron que los sentimientos que se experimentan al comienzo de una relación (lo que se siente ante el primer beso o la primera relación sexual), no es un indicador de cuánto durará la relación, ya que eran los mismos en parejas que luego duraron mucho o que duraron poco. Podríamos decir entonces que la magia sí existe, pero no es suficiente. "La investigación muestra que muchas personas creen haber experimentado el amor a primera vista. Pero, de hecho, la investigación sugiere que este sentimiento de 'amor' es en realidad solamente un sentimiento de atracción física intensa - más afín al deseo que al amor. Y muchas personas que reportan haber sentido 'amor a primera vista' con su pareja actual, están simplemente proyectando sus sentimientos actuales a los que fueron sus primeros encuentros con esa persona", aclara Seidman.