Aníbal Fernández: "La mala imagen que tengo es por defender a Cristina"

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, habló sobre su "mala imagen" y apuntó contra quienes lo cuestionan y aún vinculan con la causa que investiga la “ruta de la efedrina” a partir del triple crimen de General Rodríguez.



“Ninguno tiene las bolas para decirme las cosas en la cara y ninguna me corresponde. La mala imagen que tengo es por defender a Cristina y no me arrepiento”, lanzó en entrevista con Mañanas sin Filtro (Cadena Rio 88.7)



En este sentido, añadió que en cuanto a la causa de narcotráfico “se sale con el tiempo. Mi vida no tiene que ver con eso y nunca estuve cerca de quienes comercializan tal porquería. No figuro ni en el expediente, ni en el canto de una hoja. En junio estimo que empezará el juicio oral y público y en algún momento habrá condena y después de que haya condena me van a tener que escuchar”.



“Todos los que decían cosas de nosotros, hoy se les ponen complicadas. No hay país del mundo que no crea que el gobierno argentino es corrupto”, señaló en relación con la actual gestión de Mauricio Macri.



Y añadió: “El desastre que vamos a tener que dar vuelta es mayúsculo. Le cagaron el remedio a los viejos, le sacaron la movilidad jubilatoria, la paritaria docente, las computadoras a los pibes”.



Por otra parte, Fernández consideró que es posible la unidad de la oposición, pero aclaró que “lo importante es que en estos casos terminan dividiéndose por conceptos ligados al masaje al ego y eso diluyen las posibilidades de unidad”.



Consultado sobre su opinión acerca del gobierno de María Eugenia Vidal, dijo: “Es un gobierno horrible, corrupto. Para adelantar el pago de un cheque hay que poner un 5% y nadie se da cuenta de esas cosas. Nosotros nos habíamos preparado para hacer un cambio fenomenal. Veo ese Gabinete que tiene espantoso y Dios sabrá por qué no fui Gobernador”.



Por último, se refirió al acuerdo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, al calificar que cada una de las condiciones que pone el organismo “son partos”. ”En todas, el cuchillo lo meten donde están los más vulnerables”.