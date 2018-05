Cambiemos acorrala a Lifschitz con la reducción de tarifas en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe, gobernada por el intendente radical José Corral acata el pedido de colaboración que el presidente Mauricio Macri le pidió a las provincias para reducir tarifas y deja en jaque al gobernador de aquella provincia, el socialista Miguel Lifschitz.

Por un lado , el municipio informó que se eliminaría la cuota de alumbrado público (CAP) en la tarifa de la luz y esta mañana Corral anunció que ahora se sumará una nueva reducción a las boletas de los santafesinos, la del gas.

"Decidimos sumar otro esfuerzo para disminuirle costos a los vecinos en las tarifas: enviamos un proyecto al Concejo Municipal para eliminar la Contribución Especial sobre los Consumos de Gas Natural, concepto que consiste en el 10% de la factura", afirmó Corral en conferencia de prensa y agregó: "Lo hacemos porque son tiempos en los que en el país decidimos poner los problemas sobre la mesa y decirnos la verdad. Todos sabemos que la energía tiene un costo, que no es gratis y tenemos que trabajar entre todos con responsabilidad y así salir adelante".

Como ya saben, hace poco tomamos la definición de eliminar la cuota de alumbrado público (CAP) en la tarifa de la luz y ayer la EPE comunicó que implementará ya esa decisión en la facturación de los vecinos de Santa Fe. pic.twitter.com/brRbxKcxPC — José Corral (@josecorralSF) 22 de mayo de 2018

En esa línea Corral detalló, según publica Diario Uno, que la mencionada alícuota sobre el valor facturado por la empresa prestataria del servicio a la totalidad de los usuarios residenciales se fijó a partir de la Ordenanza 11.962 con el fin de financiar el crecimiento de la red de gas.

"Estábamos estancados respecto del crecimiento de la red de gas en la gestión nacional anterior porque al no actualizarse el cuadro tarifario las empresas habían dejado de invertir. Por eso en 2011 decidimos no quedarnos de brazos cruzados y desde el propio municipio, con esfuerzo solidario de quienes teníamos acceso al gas natural, conformamos un fondo que permitiera expandir el servicio a las familias que no lo tenían", explicó y aseguró: "Hoy, después de casi seis años de la creación de este cargo solidario donde los vecinos que gozan del servicio de gas natural en sus domicilios contribuyeron a que más familias de la ciudad puedan acceder a él también, podemos rendir cuentas de los resultados obtenidos hasta ahora".

En tanto, la EPE (Empresa Provincial de Energía) dejará de cobrar la Cuota de Alumbrado Público (CAP) a los residentes de la ciudad de Santa Fe. La compañía eléctrica calculó entre los 70 a 90 millones de pesos anuales que se deberán garantizar para abastecer de energía al alumbrado tras comprarla el mercado mayorista. Según anunciaron, este costo será asumido por el presupuesto de la gestión municipal.

En concreto, bajo el lema de contribuir al ahorro energético, el jefe comunal explicó que se asumirá con presupuesto propio las partidas anuales que la EPE estimaba con Cammesa, el mayor proveedor de energía en Santa Fe, para el sostenimiento del alumbrado público, según consigna el sitio La Capital. De todo el parque lumínico, funcionan 4 mil luminarias LED.

Desde @SantaFeCiudad decidimos sumar otro esfuerzo para disminuirle costos a los vecinos en las tarifas: enviamos un proyecto al @ConcejoSantaFe para eliminar la “Contribución Especial sobre los Consumos de Gas Natural”. Este concepto que consiste en el 10% de la factura. pic.twitter.com/87oscvQhCt — José Corral (@josecorralSF) 22 de mayo de 2018

"Hasta ahora, cada cliente recibía la CAP en base a cargos fijos por banda de consumo, en algunos casos llegaba al 15 por ciento, pero siempre se fijaba unilateralmente", se quejó Corral para recordar que en este convenio se incluía la provisión de los artefactos lumínicos "que reclamamos muchas veces y nunca nos dieron".

Tras argumentar que el traspaso del cargo adicional a la cuenta del Ejecutivo "permitirá una relación más transparente y permitirá discutir costos por kilovatios consumidos", Corral garantizó que su decisión de asumir este costo extra del erario público "se hace con las cuentas públicas ordenadas, en base al ahorro, postergando gastos y promoviendo la eficiencia sin un tributo extra para financiar su sostenimiento".

En contraposición a la ciudad de Santa Fe, la Secretaria de Ambiente y Espacio Público del municipio de Rosario, Marina Borgatello aclaró que el distrito que conduce Mónica Fein no tiene previsto abandonar el convenio con la EPE, tras subrayar que el recambio del parque lumínico a luces LED permitió un ahorro del 50 por ciento.

Borgatello recordó que "el consumo energético del alumbrado tiene un costo, que hay que pagarlo ya sea en la boleta de la luz o en la Tasa General de Inmuebles", para indicar que existe un ahorro de un 50 por ciento. El mismo está compuesto por el recambio tecnológico (38 por ciento) y por telegestión el 20 por ciento restante.

En tanto, desde el Gobierno provincial la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, salió al cruce de la decisión adoptada por Corral. "Siempre lo termina pagando el usuario. Se dice que harán los esfuerzos en un presupuesto que uno supone está cerrado y en ejecución. Existe una garantía de cobro (de un 6 por ciento) para el alumbrado público, ante un escenario de cesantía de pago", explicó la funcionaria.

En una primera instancia se seguirá con la estimación histórica, actualizada a 2011, hasta tanto los cuadros técnicos de la EPE y el municipio santafesino acuerden una pauta. Una opción es colocar casillas de medición de los postes lumínicos para medir el consumo, "pero si se opta por esta alternativa, dichos medidores deberán ser abonados por la Municipalidad de Santa Fe", puntualizó Geese.

Asimismo, sobre la decisión adoptada por Corral, la secretaria indicó que "si se hubiese querido ahorrar no hace falta sacar la cuota del CAP, pero hubo una gran presión y un intento de traspasar las obligaciones. Si los municipios quieren ahorrar no necesitan que Nación se los imponga", consideró.

"Si se retrae la cobrabilidad y bajan los recursos. En este formato de convenio la empresa se aseguraba el cobro como en el resto del país, todas las distribuidoras cobran la CAP, porque la EPE no está obligada a prestar el alumbrado público, en cambio el municipio sí", se explayó y finalizó "como Santa Fe pasó a ser un usuario normal, hay servicios que se podrán suspender o cortar".