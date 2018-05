El caso Quintana/Farmacity llegó a Comodoro Py

La denuncia del programa 'Periodismo Para Todos' contra Mario Quintana tendrá su capítulo judicial. Un abogado presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contre el vicejefe de Gabinete por el presunto conflicto de intereses con la función pública que supone su participación accionaria en la cadena Farmacity.

La denuncia fue formulada por el abogado Daniel Igolnikov y quedó radicada por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo.

“Más que un conflicto de intereses es un conflicto de capitales, y vuelve a pasar que un capital privado de un funcionario usufructúa del poder del capital público que es de todos”, Igolnikov en declaraciones a Radio10. Aseguró que el caso Farmacity constituye una violación de normas de competencia, y sostuvo que la presencia de Quintana en el Gobierno marca que “la ética pública está violada”. Además remarcó que se quiebre lealtad comercial, “porque quien va a manejar los precios de los medicamentos -siendo el mayor comprador de los laboratorios- es Farmacity”.

Si bien en su escrito el abogado sostiene que denuncia a Quintana por "presunta corrupcíón", el expediente quedó bajo la carátula de "Averiguación de delito", según consigna el Centro de Información Judicial.

La denuncia contra Quintana.Parte del texto que ya está en el juzgado de Ariel Lijo. Cómo seguirá la causa? pic.twitter.com/6h5fINBXiD — Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) 22 de mayo de 2018

Igolnikov dijo, por otra parte, que analizaba si iba a recusar al juez Lijo por un presunto vínculo con Daniel Angelici.

En el debut del último domingo, Jorge Lanata contó que Quintana ocultó su verdadera influencia en Farmacity al revelar que el 3% de las acciones que posee le confiere más de la mitad de los derechos políticos en Farmacity. Además, apuntó a situaciones que resultaron beneficiosas para la cadena farmacéutica desde que Quintana es funcionario público.

Quintana visitó este martes a Lanata en su programa de radio, desde donde hizo su descargo. Afirmó que no hay ilegal en su participación en Farmacity y que no ha tomado decisiones allí desde que es funcionario. "Ahora hay un apoderado que representa mis votos. Por tanto, no ejerzo esos derechos de voto, se los cedí a mi socio“, expresó y remarcó que no existe “incompatibilidad entre mi rol de empresario y mi rol de funcionario público”. “Si dios quiere en los próximos 30 días habré vendido mis acciones de Farmacity", anticipó.