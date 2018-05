Los impuestos a la nafta provocan huelga en Brasil

Intensa preocupación provoca el incremento del precio de los combustibles en Brasil. Con la política de precios para los combustibles de Petrobras de cambiar casi a diario el precio medio en las refinerías, los precios de las naftas y el diesel son modificados en forma permanente, en un contexto de incremento del precio como tendencia.

Desde que Petrobras inició su nueva política de precios para los combustibles, el 07/07/2017, el gasoil subió 56,5% en la refinería, según cálculos del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), pasó de R$ 1, 5006 a R$ 2,3488 (sin contar los impuestos). El aumento acompañó la cotización del petróleo en el mercado internacional, que era la intención de la empresa estatal.

Sin embargo, para los camioneros brasileros, esa alza convierte a su actividad en un negocio inviable. Y declararon la huelga.

El gobierno convocó a una reunión en la noche del lunes 21/05 para discutir la cuestión, pero no logró llegar a una decisión.

Petrobras refuta que sea responsable del alza de precios al consumidor y dice que el valor cobrado por la empresa, según los valores en boca de extracción, es un tercio del precio final. La mayor parte del valor cobrado al consumidor es la suma de tributos federales, estatales y municipales, además del margen de beneficio para distribuidoras y revendedores.

Pero los dueños de estaciones de servicio también apoyan la reivindicación de los camioneros, pues dicen estar perdiendo márgenes con los aumentos de precios.

La suma de tributos estaduales (ICMS) y federales (PIS / PASEP, Cofins y CIDE) representa el 45% del precio final cobrado al consumidor. Los impuestos se volvieron más pesados en todo el país a partir de julio 2017, cuando el gobierno federal decidió aumentar la alícuota que recae sobre los combustibles. En el caso de la gasolina, el aumento fue de R$ 0,4109 por litro. La medida, que resultó en la recaudación de US$ 10.400 millones, fue tomada para que el gobierno pueda alcanzar la meta fiscal en 2017.

Otra parte del precio final de la gasolina al consumidor es el etanol anhidro, por ejemplo. Esto sucede porque, por ley, es necesario que la gasolina vendida en las estaciones de servicio tenga un 27% de etanol. La influencia del precio del etanol sobre el de las naftas, sin embargo, es la menor entre los componentes que definen el valor del combustible.

El costo de producción de Petrobras es casi el 30% del valor final.

Sin embargo Sindiculustres (Sindicato de los Revendedores de Combustibles y Tiendas de Conveniencias) atribuye los altos precios, entre otros factores, justamente a la política de Petrobras. "Desde julio 2017, la estatal adoptó una nueva práctica, con cambios casi diarios en los precios de las refinerías", se quejó el texto.

En febrero, 3 meses atrás, el costo de la gasolina en las refinerías de Petrobras era de R$ 1,51 por litro. Ahora pasa de R$ 2. La estatal mencionó los sucesivos reajustes de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Sindicombustibles también responsabilizó a las distribuidoras, que trasladan los aumentos en las refinerías con agilidad pero, cuando hay bajas, demoran en hacer el traslado.

"Son impuestos sobre la cadena productiva que caen inevitablemente en manos de las estaciones de servicio a la hora de la venta del producto", explicó Lucas Dezordi, profesor del curso de Economía de la Universidad Positivo (UP). El factor tributario, incluso, es uno de los que hace que Brasil tenga la 2da. nafta más cara entre los 15 mayores productores de petróleo en el mundo.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil y pre candidato a Presidente por el DEM (Demócratas), Rodrigo Maia, afirmó vía Twitter que "acordó" con el ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, que el gravámen Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) será puesto en 0%.

"Junto al presidente del Senado (N. de la R.: Eunício Oliveira, del MDB-Ceará) combinamos con el Gobierno Federal: serán utilizados recursos para reducir el impacto del aumento del diesel", explicó.

Él no dio más detalles sobre los cambios. Pero el anuncio anticipó los movimientos que intenta el Palacio del Planalto (Presidencia de Brasil) en el conflicto. El presidente Michel Temer mostró gran preocupación en cuanto al alza de los precios de los combustibles.

Por la mañana, hubo una reunión entre los ministros de Hacienda, Eduardo Guardia; de Minas y Energía, Moreira Franco; y el presidente de Petrobras, Pedro Parente.

Hasta entonces, el gobierno federal no se manifestó sobre el tema. El Ministerio de Hacienda no respondió a las preguntas. El proyecto de reordenación de la carga tributaria está en la Cámara de Diputados desde 2017. El diputado, Orlando Silva (PCdoB-S. Paulo) aún no ha presentado el dictámen.

El gobierno federal y los parlamentarios no llegaron a un acuerdo sobre cuántos sectores se beneficiaría con la modificación de la norma. Maia resaltó que convocó al presidente del Cade para participar en la comisión general de los combustibles el día 30/05 (miércoles). "También vamos a discutir la concentración en el mercado de combustibles", alegó.