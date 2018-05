Últimos días para la subasta de la Porsche Cayenne vs. la Dodge Ram 1500

La subasta de las camionetas Porsche Cayenne (2004) y Dodge Ram 1500 (2014). se realizará el día 29/05 a las 11:00 en la tradicional sala de Subastas “Santa María de los Buenos Aires” -Esmeralda 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

Ambos vehículos permanecen en exposición en la calle Maipú 326.,los días 22,23,24 y 28 en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00. También se puede consultar la información a través del catálogo de la subasta, disponible en www.bancociudad.com.ar/subastas.

Los precios base establecidos para ambos lotes son: Porsche Cayenne $250.000 y Dodge Ram 1500 $500.000.

En la causa N° 723/17, caratulada como violación a los Art 193 bis y 184 inc 5 del Código Penal – participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en la vía pública-, y derivó, entre otras penas, en el decomiso de los automotores involucrados, dictaminando el Juzgado que todo lo recaudado sea destinado al Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" de la Ciudad de Buenos Aires.

El Juzgado decidió esta medida dado que las víctimas de los accidentes viales son atendidas en primera instancia por el servicio público de salud.

Asimismo, el Banco Ciudad, acompañando el carácter social de la sentencia judicial, donará a dicho Hospital la comisión percibida por el servicio de subasta. Las autoridades del Hospital Piñero adelantaron que los fondos se utilizarán para la adquisición de 3 respiradores.

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, destacó que “a través de nuestro tradicional servicio de subastas, se han recaudado más de 500 millones de dólares para el Tesoro Nacional en el período 2016 y 2017. Las mismas constituyen un mecanismo transparente, abierto a toda la comunidad, que permite transformar mercaderías incautadas, lotes y/o bienes ociosos a disposición del Estado Nacional, Provincias y/o Municipios, en recursos para destinos útiles y beneficiosos para la sociedad, como en este caso”.

Al respecto, Juan José Méndez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires​, remarcó que "estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que este tipo de situaciones no se sigan presentando: multiplicando controles, brindando charlas de educación vial y haciendo que las calles sean cada vez más seguras. Este tipo de acciones de concientización nos​ confirman que no da lo mismo respetar las normas de convivencia que no hacerlo. Poner en riesgo la vida de los que nos rodean, e inclusive la propia,​ ​debe tener una condena porque la seguridad vial es un compromiso de todos”.

Ficha técnica

Dodge.........................Porsche

RAM 1500 HEMI...........Cayenne Turbo

MOTOR V8 HEMI..........Motor V8

5.7 DC 4510 cm3

4x4............................4 x 4

2014..........................2004

51.900 kms................135.732 kms

Color negro................Color rojo (Carmon red metallic)