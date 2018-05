Viaje a la 'Gran Manzana': 12 cosas para hacer en Nueva York

Comencemos esta aventura turística aclarando que Nueva York puede ser una ciudad un tanto abrumadora para algunos. Las luces, las multitudes y el tráfico es el pan de cada día en esta moderna ciudad donde todo se mueve a millón.

Si aún, sabiendo esto, no desistes de conocer la ‘Ciudad que nunca duerme’ te daremos unos pequeños consejos para hacer de tu viaje un plan maravilloso.

Boletería y hospedaje

Lo primero que tienes que presupuestar si vas a Nueva York es el boleto aéreo y el hospedaje.

Nueva York vía Drone

Actualmente desde la Argentina son varias las aerolíneas que te dejan en el aeropuerto JF Kennedy; Delta, Latam e incluso Aerolíneas Argentinas te dejan en la Gran Manzana en un solo trayecto.

El valor, de los boletos dependerá de la temporada en la que decidas viajar y las escalas que realices. En promedio el ticket de avión es de $25.000, lo equivalente a US$ 1.000, cotizándolo para el mes de junio.

Sin embargo, si estás armando unas vacaciones más planificadas, o simplemente completando el presupuesto, se consiguen buenas ofertas para el mes de octubre a un costo de $22.000 (Unos US$ 900), directo con Aerolíneas Argentinas.

Después de solventado el tema de los pasajes, tienes que resolver el hospedaje. Por lo general quedarse en un hotel en pleno Manhattan es costoso. Una habitación sencilla en la gran ciudad puede variar entre $ 2.200 y $ 5.200 la noche (Entre USD 80 y 200), en un tipo de hospedaje tradicional.

No obstante, existe un abanico de opciones donde puedes buscar alternativas que no copen tanto porcentaje de tu presupuesto.

Airbnb, es una de las opciones. Allí tiene una infinidad de apartamentos y habitaciones privadas con espectaculares vistas de la ciudad a precios más racionables: desde $ 800 hasta $2.500 por noche (US$ 30 y 100).

También tienes que tener en cuenta que si quieres ahorrar en alojamiento, puedes buscar a las afueras de Manhattan: Brooklyn, Jersey o Qeens, son excelentes alternativas, además que solo tardarás unos cuantos minutos en llegar a la 5ta Avenida.

Qué conocer en Nueva York

Nueva York es una ciudad gigantesca, tanto que sus rascacielos te hacen sentir inmerso en concreto y resplandecientes espejos, mientras caminas como con la sensación de ser una hormiga.

Como lo alto de sus edificios, es extensa la agenda cultural y turística que tiene para ofrecer, así que te resumiremos los 12 lugares que tienes que conocer en tu primer viaje a Manhattan.

1. Pasea por Central Park

20180522-205619-003.jpg

Recorre los senderos a pie o en bicicleta, túmbate en el Sheep Meadow con un picnic, rema por el lago, emociónate en la fuente de Bethesda…

Las posibilidades son infinitas, pero algo está claro: una de las cosas que tienes que hacer en Nueva York sí o sí perderte una o más veces por Central Park, el parque más querido por sus habitantes… ¡Y un oasis espectacular en mitad de la jungla de asfalto!

2. Toca el cielo en la Top of the Rock

20180522-205620-013.jpg

Dale un descanso a tu cuello y, en lugar de levantar la vista hacia los rascacielos, sube a uno de los observatorios de Nueva York y míralos cara a cara. ¡La panorámica de la Gran Manzana desde lo alto es inolvidable!

Comienza por el maravilloso Top of the Rock, en el mítico Rockefeller Center, y acertarás. Aunque el Empire State Building y el One World también te dejarán boquiabierto…

3. Un paseo por el ferry de Staten Island

20180522-205619-007.jpg

¿Quieres verle el rostro a la Estatua de la Libertad sin pagar ni un dólar? Súbete al ferry gratuito de Staten Island.

Conforme se aleja de Manhattan, tienes unas vistas preciosas del Downtown, aún más alucinantes al atardecer o al anochecer, cuando los rascacielos se iluminan.

Y, aunque este ferry no para en Liberty Island, sí que verás la Estatua de la Libertad (y lo bien que se conserva para su edad) más cerca que desde otros lugares de Nueva York.

4. Siente el pulso del Times Square

20180522-205619-001.jpg

En ningún lugar de Nueva York el ritmo es tan frenético como en Times Square. Las pantallas proyectan anuncios luminosos sin cesar, las multitudes de turistas ocupan cada centímetro, los vendedores y artistas callejeros no descansan…

Pasar por Times Square y sentir su pulso y su bullicio es obligado; lo de regresar o no, ¡lo dejamos a tu elección!

5. Visita un museo o mejor varios

20180522-205619-008.jpg

La lista es larga. El Met, el MoMa o Museo de Historia Natural son auténticos tesoros de Nueva York: podrías pasar días enteros recorriéndolos y todavía te quedarían rincones y obras por descubrir.

Pero, si tienes tiempo, la ciudad está llena de museos increíbles: el Whitney, el Guggenheim, los Cloisters, el Museo Intrepid del Aire y el Espacio, la Morgan Library… ¡Por nombrar solo algunos!

6. Vive la música en Broadway

20180522-205620-012.jpg

En los teatros de Times Square y de Broadway, noche tras noche se representan musicales míticos y obras de teatro que emocionan al público.

Por eso, entre las cosas que hacer en Nueva York te recomendamos sin dudar ir a un musical de Broadway, una experiencia increíble.

7. Un rápido vistazo al Grand Central Terminal

20180522-205619-006.jpg

Entrar a Grand Central Terminal y emocionarte con la grandeza de su vestíbulo es una de las cosas que no puedes perderte en Nueva York.

El tránsito de gente hacia los andenes, el techo y sus constelaciones, el mercado de alimentación, las galerías abovedadas… ¡Grand Central es maravillosa!

8. Cruza el puente de Brooklyn

20180522-205620-011.jpg

Cruzar el puente más famoso de Nueva York es indispensable. Tanto como, una vez llegues a Brooklyn, bajar al barrio de Dumbo, pasear por sus calles y disfrutar de las fabulosas vistas del skyline de Manhattan desde el río.

Si quieres cruzar de Manhattan a Brooklyn sin multitudes y con tranquilidad, también tendrás buenas vistas desde el puente de Manhattan y el Williamsburg Bridge.

9. Redescubre el World Trade Center

20180522-205620-014.jpg

El World Trade Center es una de las zonas más cambiantes y espectaculares de Nueva York, y seguro que conseguirá sorprenderte y conmoverte.

Por un lado, los monumentos y museos recuerdan a los desaparecidos en el trágico 11-S; pero, por el otro, el área no deja de avanzar, con rascacielos como el One World Trade Center, la futurista estación y centro comercial The Oculus o el jardín elevado Liberty Park.

10. Súbete a la Señorita Libertad

20180522-205619-005.jpg

Una de las cosas más típicas que hacer en Nueva York es visitar la Estatua de la Libertad. Cuando bajes del ferry en Liberty Island, no solo la tendrás cara a cara, sino que incluso podrás subir al pedestal o a la corona y disfrutar de las vistas de Manhattan, (esto debes reservarlo con tiempo en la página oficial).

Y, después, el mismo ferry te acercará a Ellis Island, donde podrás disfrutar del emotivo Museo de la Inmigración.

11. Disfruta un partido de NBA o Béisbol o…

20180522-205619-004.jpg

Ver un partido de la NBA, de béisbol, de hockey sobre hielo o de fútbol americano en Nueva York es una experiencia típica que disfrutarás al máximo incluso si los deportes no te apasionan.

Desde el momento en el que suena el himno hasta que los aficionados se marchan a casa, ¡en el estadio vivirás una experiencia animadísima y 100 % americana!

12 Recorre la 5ta Avenida hasta el Rockefeller Center

20180522-205619-002.jpg

La avenida más emblemática de Nueva York es tan extensa que tiene tramos de todo tipo: residenciales, tranquilos, comerciales…

Aun así, el trozo mítico es el que va de Central Park al Rockefeller Center, donde se juntan el hotel Plaza, tiendas tan selectas como Tiffany’s (la tienda de Desayuno con diamantes) o Saks 5th Ave.

También allí encontrarás locales alucinantes, como el de Apple o el de Abercrombie, y la majestuosa catedral de St Patrick.