Paro total de subtes: Un metrodelegado gana $38 mil al mes

El conflicto en el subte continúa y hasta ahora si el servicio funcionará con normalidad este miércoles 22/05 es incierto. Este martes 22/05 más de 200 mil pasajeros quedaron a la deriva con el paro sorpresivo y total de todas las líneas del subterráneo y el tránsito en la ciudad colapsó. Segovia sigue detenido y los metrodelegados advirtieron que para que el corte total se termine, deben liberar a sus compañeros, hasta esta noche de los 16 detenidos inicialmente, solo quedan 9 presos.

Por su parte el Gobierno de la Ciudad sigue firme en su discurso: No se va a negociar paritarias y ya se cerró en 15% . Además, Metrovías suspendió a 150 empleados por las protestas en el subte. La empresa precisó que entre ellos hay 114 delegados gremiales. Es en respuesta a las "acciones ilegales para impedir la normal prestación del servicio".

Por su parte, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, dijo este martes 22/05 que el gobierno porteño no va a "permitir que los metrodelegados tomen de rehenes a los vecinos de la Ciudad", durante una conferencia de prensa. Y agregó: "Esperamos que los metrodelegados reflexionen y terminen con los cortes ilegales. No vamos a permitir que tomen a los vecinos de rehenes. Se van a aplicar todas las sanciones que correspondan, descuentos, suspensiones y en caso de que corresponda se puede llegar a los despidos".

Del mismo modo, en su intervención en Intratables con Santiago del Moro, detalló que los metrodelegados no pueden negociar paritarias "y tampoco nosotros podemos negociar con ellos. El Gobierno negoció con la UTA, el gremio habilitado, en abril, y se llegó a un acuerdo", sentenció.

Además, aseguró que el salario promedio de un metrodelegado es de $38 mil pesos por mes. "Con tantos paros, si fuese una empresa privada te la quiebran en 3 meses" discutían entre los panelistas del programa televisivo en el que estuvo Miguel.

La detención de hoy no es el primer roce de Segovia con la Justicia. Después de un paro de subtes ocurrido el 31 de agosto de 2007 fue procesado por los delitos de "daño, daño agravado, lesiones leves y coacción". Eventualmente, terminó absuelto.

Segovia: A punto de no volver

Según circuló en algunos medios de comunciación, el cargo de Segovia en metrovías estaría en "veremos" y es que presuntamente, el líder gremial habría mentido en su síntesis curricular para ingresar a la empresa, no obstante, no trascendieron más detalles.

Antes de encabezar la medida de fuerza de hoy en el subte y ponerle el cuerpo a la protesta; el metrodelegado Néstor Segovia fue panadero y pastelero. “Yo soy maestro panadero, sé hacer tortas, bizcochuelos y facturas. Laburé durante 9 años en Once, ahí aprendí bastante. No soy profesional, pero me defiendo para los chicos", contó al diario Clarín Segovia hace dos años en una entrevista.