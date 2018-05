Urtubey, en modo presidencial y Pichetto le da una semana más al gobierno

El porteño Palacio San Miguel (Suipacha 84) fue el escenario de una suerte de ensayo de candidatura presidencial para Juan Manuel Urtubey, actual gobernador de Salta. Fue un acto repleto de dirigentes del PJ de la "vieja guardia", pero con un tinte de comunicación massista, encargado de la difusión en este caso de la séptima edición de la revista Movimiento 21, que preside el sindicalista Hugo Quintana.

En ese marco, acompañado por el senador nacional y jefe del bloque PJ, Miguel Ángel Pichetto, Urtubey planteó su discurso en base a la consigna del evento, que fueron "10 propuestas para el futuro de Argentina". "La República Argentina necesita de un gobierno de nuestro porte progresista. Tenemos que animarnos a soñar, no nos podemos quedar con la realidad", enfatizó Urtubey en primer lugar y agregó "estamos discutiendo cuestiones más profundas que un modelo económico, nuestra lucha es cultural. Tenemos la responsabilidad de reconstruir el futuro de la Argentina".

Urtubey usó un tono ferviente y más al estilo peronista, lejos de su manera mesurada de expresarse, frente a dirigentes como el ex presidente Eduardo Camaño, el ex ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, el ex diputado nacional Humberto Roggero, la ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde y los actuales diputados nacionales Diego Bossio y Pablo Kosiner, este último a cargo del bloque Argentina Federal que responde a los gobernadores. También estuvieron referentes del massismo como Matías Tombolini, entre otros tantos referentes del PJ.

Ante los presentes, Urtubey continuó "el peronismo debe volver a enamorar a los argentinos. Aquel que crea que no puede, que le deje lugar a otro. Nosotros estamos en deuda con la sociedad argentina. Debemos poner en valor a la politica, no alcanza solo con el peronismo, hay que salir a militar. Hay que aprender del general Perón y la compañera Eva Duarte".

Asimismo, y ya en definitivo tono presidenciable sostuvo "aquellos que tenemos la firme voluntad de avanzar para sacar al país adelante, debemos avanzar pueblo por pueblo y provincia por provincia" y finalizó "a la elección (del 2019) la vamos a ganar. Hay que devolverle dignidad a la gente. Estoy convencido que hay una Argentina mejor que nos está esperando".

En tanto, Pichetto se refirió al dictamen firmado este martes por la Cámara alta sobre el proyecto de la oposición para frenar tarifas de servicios públicos, que sería sancionado el 30/05. "Hemos emitido dictamen sobre tarifas. Sabemos que es imposible sostener un sistema de subsidios en el mediano plazo, pero en los últimos cuatro meses no hubo un planteamiento de gradualidad como dice el gobierno". "Es un mensaje del Congreso de que el rumbo es equivocado. Todo aumenta, y es muy difícil para la clase media, la que produce, decirle que debe soportar todo", agregó.

Durante estos días, el Gobierno de Mauricio Macri negoció con gobernadores para que frenaran a sus legisladores y así no tener que vetar la ley. En ese sentido, Pichetto le envío un mensaje al gobierno. "Esperamos una semana más por un mensaje a la sociedad, hay tiempo hasta el 30/05, día que vamos a tratarlo en el recinto".

Por otro lado, Pichetto afirmó que "el liderazgo surgirá en el tiempo oportuno. Hemos estado con el gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), en Gualeguaychú con senadores y diputados. Hay que pensar en una construcción razonable e inteligente".

También lanzó críticas a Cambiemos, al afirmar que "asumió con problemas estructurales pero hubo errores en estos dos años que tienen que ver con la gestión. La corrida financiera no fue una turbulencia, se movieron 8000 millones de dólares en una semana. Dentro de 30 días abre un nuevo vencimiento, esto no terminó. Desregularon el mercado financiero, permitieron que invirtieran desde afuera en bonos argentinos y se fueran cuando quisieran".