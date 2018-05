“Es muy difícil que Argentina gane el Mundial, pero también Alemania”

El planeta futbolístico, de a poco, está entrando en clima mundialista cuando ya faltan nada más que semanas para que se ponga en marcha la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. En medio de ese clima, la Selección Argentina sufrió el golpe muy duro luego de que Sergio Romero fuera desafectado por una lesión en la rodilla derecha. La AFA anunció que el misionero, de 31 años, “sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria”. Ante esta sensible baja, Nahuel Guzmán ocupará su lugar tras ser excluido de los 23 convocados.

Más temprano, el técnico bicampeón con Boca, Guillermo Barros Schelotto, asistió este martes (22/05) a la sede de la AFA en la que brindó una charla relajada y distendida con los periodistas para hablar de la Selección Argentina. A lo largo de su extensa exposición, el ‘Mellizo’ Guillermo tuvo palabras de respaldo para el entrenador Jorge Sampaoli y a los 23 convocados. También, Guillermo se animó a dar, desde su opinión, sus candidatos a ganar el Mundial y resaltó la actualidad de equipos como Alemania, España, Brasil y efectivamente, la Argentina.

En la charla que fue auspiciada por la empresa aérea Luftansa, Guillermo Barros Schelotto, contó, a modo de introducción, una anécdota de las veces que asistía el edificio de la calle Viamonte: “Cuando jugaba y me expulsaban, tenía que venir a declarar los días martes” y recordó que “cuando jugaba en Gimnasia, en ese momento, te expulsaban pero no te sancionaban pero a partir del año 1994, cambio la modalidad porque cada vez que te echaban tenías, como obligación, ser suspendido por una fecha”.

Sin embargo, Guillermo entró en el tema mundialista y anticipó que “la selección tiene la ventaja de tener a Lionel Messi porque si Jorge Sampaoli logra armar un equipo que lo apoye bien, puede sacar lo mejor de él. El (Messi) va a ayudar, no sé si en el partido final pero Argentina estará entre los mejores cuatro equipos del Mundial” y aseguró que “Argentina tiene jugadores con mucha experiencia en esta clase de partidos (instancias decisivas en torneos internacionales); tiene a Messi, Cristián Pavón que son buenos jugadores”.

Por consiguiente, el técnico de Boca apuntó a que “hay que intentar armar un equipo detrás de Messi y en eso Sampaoli andará muy bien” y aclaró que “hubo dudas que se generaron por la caída ante España. Previo al mundial, Argentina jugará con Haití e Israel, quizás no sean rivales de alto nive,l pero el primer partido será para sacar un montón de dudas que se han generado entorno a su funcionamiento”.

Por otra parte, el ‘Mellizo’ comentó que Brasil “está muy bien. Cambió al técnico y ganó todos los partidos. Tiene jugadores que están en un buen nivel que vienen de jugar en el Barcelona. A Paulinho lo había dirigido en Corinthians, que fue campeón de la Copa Libertadores en 2002, ésos jugadores se conocen bien” y remarcó que “hoy Brasil es un candidato pero hay que ver qué hará cuando arranque el Mundial y también los partidos que tenga porque cuando se crucen España, Brasil o Alemania en la instancia de semifinal, uno queda eliminado y hay una paridad muy grande: un escalón más abajo está Francia”.

Posteriormente, el entrenador boquense sostuvo que “en Alemania siempre trabajan. Cuando juega un equipo alemán se sabe que son noventa minutos de trabajo” y agregó que “tiene ocho años al mismo cuerpo técnico. Incluso, técnico Joachim Löw estuvo trabajando con Jürgen Klinsmann en el Mundial de Alemania 2006 pero es una selección que tiene mucho trabajo de fondo, que no lo tiene nadie, pero hubo mucho recambio y tiene muchos juveniles. Hay que ver si logran mantener el nivel que tuvieron en el Mundial Brasil 2014 que les fue excelente”. Y enfatizó que “es muy difícil de repetir ese equipo porque no lleva a Rusia a los mismos jugadores. No estarán los jugadores como Mario Götze, Miroslav Klose y van a sentir mucho esas ausencias”.

También, Guillermo hizo hincapié en que “a diferencia de los sucedido en el Mundial 2014, España hizo un muy buen recambio. El entrenador Julen Lopetegui armó una buena selección. Fue de menor a mayor y está muy firme. Tiene jugadores que han convivido con la obligación de ganar con el Barcelona y el Real Madrid, han logrado una competencia en los últimos diez años, entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, muy grande, esa competencia mejora mucho al jugador español” y recalcó que “más allá de la técnica y el talento, la personalidad de los jugadores es importante. De hecho, Alemania tiene mucha personalidad siempre y muchas veces termina ganando por esa condición”.

En ese sentido, el entrenador del conjunto de la ‘Ribera’ mencionó que “Colombia ha hecho una eliminatoria muy buena. Clasificó mucho más cómoda que Argentina y también tiene jugadores en Europa, con trayectoria y va a sorprender a más de uno: el grupo que le tocó no es tan difícil” y sintetizó que “Dinamarca juega muy bien y siempre sorprende. Sorprendió en la Eurocopa de 1992. La gente subestima un poco a Dinamarca. Tiene buenos jugadores técnicos. Son fuertes físicamente, como todos los europeos. Pero tienen más técnica como fueron, en su momentos, los hermanos Brian y Michael Laudrup”. Por eso, Guillermo se animó a adelantar que “pueden ser sorpresas Dinamarca o Polonia” y agregó que “Polonia hizo una eliminatoria muy buena pero es un equipo muy fuerte”.

En relación al fútbol argentino, Guillermo Barros Schelotto comentó que “tenemos un fútbol más lento que el europeo, por las canchas, por el estilo que impera en el exterior. Entonces, uno ve un partido de Argentina y de Europa y la diferencia es la velocidad” aunque dejó en claro que “eso no significa que cuando el jugador parta para Europa se pueda acomodar”. De ahí, Guillermo indicó que “el jugador argentino tiene la costumbre de parar la pelota y jugar, en Europa no da el tiempo para eso. Al jugador le viene la pelota y tiene que saber para dónde orientarla y por dónde entrará: esa es la diferencia que vemos”.

Aunque puso de relieve en que los jugadores en Europa “toman decisiones más rápidas. Los jugadores toman decisiones más en Europa que en Argentina, pero esto tiene que ver con elegir”

En otro de los pasajes de la charla Guillermo resaltó las condiciones futbolísticas de Cristián Pavón en que “es un jugador que abre los espacios en ofensiva y que puede tener, más allá de la individualidad de Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuian o de quién juegue, es que es el jugador que va a abrir la cancha y le va a dar más posibilidades a la argentina de cómo atacar y tener variantes. Eso lo dirá el entrenador, si está bien que juegue o no Pavón: está en un nivel internacional”.

En tanto, Guillermo Barros Schelotto respaldó el trabajo que viene realizando el nacido en Casilda en el combinado albiceleste en que “no estoy en la cabeza de Sampaoli. Pero hay que tener prudencia a la hora de opinar y de lo que falta en el equipo” y opinó que “dejaría trabajar a Sampaoli tranquilo: lo apoyaría. Después comentaría si me gustó o no me gustó pero parece que hoy, todos jugamos a adivinar en qué es lo que pasará en la Selección y a juzgar al entrenador antes de tiempo”.

Sobre la actualidad de la selección, el ‘Mellizo’ reconoció que “es difícil que la Argentina salga campeón. Pero es difícil que Alemania vuelva a salir campeón porque los equipos se preparan durante cuatro años para un mundial” y exhortó a que “hay una lista de 23 jugadores que el técnico tiene que respetar pero no puede poner a todos los nombres”. Y se quejó de que “no somos todos nosotros los que tenemos que armar la lista sino el entrenador. El entrenador decidió que éstos sean los 23 jugadores, hay que apoyar a éstos 23 jugadores, porque es el mismo entrenador que tomó la decisión”.

En referencia los jugadores que fueron excluidos de la lista de 23, el técnico de Boca sostuvo que “Ricardo Centurión, Lautaro Martínez y Pablo Pérez, han mostrado un nivel de selección pero el entrenador eligió a otros jugadores. Tendrá sus motivos. Hay que tener prudencia con lo que eligió Sampaoli”.

Guillermo insistió en que “es muy difícil que Argentina gane y también Alemania porque la competencia en difícil: para todos. Para Argentina, Brasil y Alemania es difícil. De hecho, no hay una selección que esté por encima de las demás a lo largo de los mundiales que haya ganado mucho más: no hay una gran diferencia de títulos”.

En el cierre, el ‘Mellizo’ asumió que “los futbolistas argentinos se van a Europa o a otro lugar del mundo porque las condiciones profesionales son mejores. El valor económico es distinto: mayor al de Argentina. Tenemos que tener una liga que sea más profesional, más exigente, eso hará que crezcan las divisiones inferiores. Las estructuras de divisiones inferiores son muy malas: es increíble que Argentina siga sacando jugadores. Los chicos que tienen 12 ó 18 años juegan los martes, miércoles y sábados, no pueden ir a la escuela”.

