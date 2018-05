Murió Philip Roth, Trump afloja demandas a Kim, adiós regulaciones bancarias en USA

Estos son los temas de los que hablan los principales medios del mundo el 23/5:

Trump cede en una de las demandas clave para las conversaciones nucleares con Corea del Norte. El Presidente estadounidense ya no pretende que Kim Jong-un resigne sus armas nucleares sin ninguna concesión estadounidense a cambio, publicó The New York Times. La flexibilización llegó luego de que la semana pasada Corea del Norte declarara que nunca resignaría unilateralmente sus armas y hasta amenazara con cancelar el esperado encuentro entre Kim y Trump.

A los 85 años, murió el escritor Philip Roth, un gigante de la literatura estadounidense. Su vasta producción novelística explora temas que van desde el deseo a la vanidad, pasando por la identidad judía. Sexó, religión y dilemas morales son temas recurrentes en sus libros. Ganó casi todos los principales premios literarios.

El Congreso estadounidense aprobó una ley que afloja las regulaciones bancarias impuestas tras la crisis financiera de 2008, que ahora deberá firmar el Presidente Trump (ya dijo que la firmaría). Así comienzan a desarmarse una serie de reglas impuestas a los bancos, instaladas para prevenir la recurrencia de la crisis financiera que había dejado a millones sin trabajo ni hogar.

4 estados sureños estadounidenses llevaron a cabo elecciones primarias el martes 22/5. Fue una noche de disgustos y logros, apunta The New York Times. En Georgia, una mujer negra (Stacey Abrams) fue nominada a gobernadora por uno de los 2 grandes partidos (en este caso el Demócrata) por pimera vez en la historia del estado. En Kentucky, un profesor de matemática (R. Travis Brenda) se quedó con el asiento del líder republicano en la Cámara estatal (Jonathan Shell). En Texas, el vicepresidente de USA enfrentó los límites de su influencia, cuando el candidato que apoyaba (Bunni Pounds), perdió.

El grupo armado rohingya llamado Ejército de Salvación Arakan Rohingya de Birmania masacró a al menos 99 hindúes en el estado Rajine, en Myanmar, en agosto de 2017, apuntó un reporte de Amnistía Internacional tras una investigación. Fue el mismo día que los insurgentes llevaron a cabo ataques coordinados contra puestos policiales, lo que desencadenó una crisis en el estado a la que el Ejército del país respondió con duras represalias que forzaron a alrededor de 700.000 musulmanes rohingya a huir, lo que la ONU ha calificado de "limpieza étnica".

Rusia acusó a USA de querer "empeorar las condiciones de vida de los venezolanos" con las nuevas restricciones impuestas por la Casa Blanca tras las elecciones del domingo en las que resultó reelecto el Presidente Nicolás Maduro, en lo que fue considerado un fraude por gran parte del mundo. USA limitó la posibilidad de Caracas devender activos. La portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajarova, dijo que parecían "hipócritas" las condiciones estadounienses de introducir sanciones unilterales contra Venezuela y su sistema financiero, explica AnsaLatina. Rusia definió además de "contraproducente" el recrote de conractos diplomáticos entre USA y Venezuela y el rechazo de algunos países de reconocer el resultado de la votación.