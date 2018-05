Peña en Diputados: "Ya hemos pasado la etapa más difícil"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brinda este miércoles (23/05) un nuevo informe de gestión ante la Cámara de Diputados, donde responderá más de dos mil preguntas.



Los diputados del bloque del Frente para la Victoria Marcos Cleri, Sandra Castro y Claudio Doñate fueron los primeros en cuestionar al jefe de Gabinete.



“Queda demostrado que no son el mejor equipo de los últimos 50 años, sino que son los empleados del mes del FMI, son los CEOs del ajuste. Para eso, hay que sacarse la careta. Sáquense la careta y háganse cargo. Le dan previsibilidad al sector financiero y le desordenaron la vida a todos los argentinos”, apuntó Cleri.



Los tres legisladores reclamaron además que el acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso.



En el inicio de su informe, Marcos Peña ratificó el rumbo de Gobierno, afirmó que el país pudo "dejar atrás la volatilidad cambiaria" y reiteró el llamado a construir consensos.



"Por nuestra dependencia interna, estamos en los primeros lugares de la fila de los impactos que pueden ocurrir. Pero estamos convencidos que este camino nos va a permitir tener más herramientas y previsibilidad para terminar de cruzar ese camino, del que ya hemos pasado la etapa más difícil", afirmó.



"En estos dos años y medio hemos podido avanzar en muchas cuestiones, resumidas en esos siete trimestres de crecimiento. Pero estaba claro que teníamos un desafío para avanzar en ese sendero estrecho, para que ese camino gradual pueda ser financiado por aquellos que nos prestan el dinero para evitar un ajuste más veloz que tendía muy negativas consecuencias sociales y económicas", agregó.



Previamente, juró Fernando Asencio en su cargo, en reemplazo de Alberto Roberti, que falleció la semana pasada. Lo hizo "por el pueblo de La Matanza". Así, el bloque del Frente Renovador sumó una banca, ya que Roberti se había distanciado del ex intendente de Tigre luego de asumir en su cargo.



Por otra parte, cabe destacar que diputados de la oposición colocaron carteles en las bancas que dicen "Macri miente", lo cual fue recpudiado por el diputado de Cambiemos Mario Negri.

"Dietrich dijo que en Misiones estamos felices con la devaluación. Ustedes están felices que tienen la plata afuera, no los argentinos de a pie", lanzó la diputada kirchneristaque enumeró "las mentiras de Macri".

Y le espetó a Peña: "Usted mintió con el IPC diferenciado porque no se aplica más en Misiones, usted mintió con la suba de empleados privados porque hay cientos de comercios cerrados, usted mintió con la reglamentación del artículo 10 porque todavía no se ha reglamentado. ¿Usted sabe qué se trata? Porque fue Mauricio Macri a mi provincia y dijo "no sé de qué están hablando". Además de un presidente mentiroso tenemos un presidente ignorante que ignora lo que pasa en las economías regionales", le espetó.