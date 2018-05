La multitudinaria Marcha Federal Educativa llegó a Plaza de Mayo

Docentes de todo el país se concentraron desde temprano en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para confluir en el Obelisco y, desde allí comenzarona marchar hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15.00 está previsto un acto en apoyo a la educación pública y en reclamo de la convocatoria a una paritaria nacional. Además, se sumó la consigna del rechazo a un acuerdo con el FMI.

Los maestros se movilizan junto a algunos gremios que apoyan la protesta, a la que se sumaron los metrodelegados que reclaman por un mayor aumento salarial que el acordado por la UTA y de la quita de sanciones a empleados que participaron de protestas.



En la convocatoria central en los alrededores del palacio legislativo participan CTERA, trabajadores de la CTA, UTE, Sedeba, Poder popular, Nuevo encuentro estudiantil, Suteba, Udocba, UBA Conadu, Sadop y Udocba.



En tanto, marchan desde Plaza Constitución los movimientos sociales, entre ellos, MTR, Polo Obrero, Agrupación villera piquetero, Barrios de pie, CTA, FOL y CCC.



Con el objetivo de "mejorar la circulación de los vecinos", la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires preparó un operativo de movilidad para encauzar las movilizaciones, disponiendo 400 agentes de tránsito en la zona de Plaza de Mayo, el Obelisco y Plaza de los Dos Congresos.



Las autoridades pondrán a disposición 40 motos y 30 camionetas ​del cuerpo de agentes viales, y 50 carteles de leyenda variable ​anunciando desvíos alternativos en puntos estratégicos y accesos a la Ciudad.

#MarchaFederalEducativa se convirtió en TT (Trending Topic) en Twitter, con muchos mensajes de apoyo pero también algunas críticas:

#MarchaFederalEducativa fuerza a todos los compañeros, los que critican no entienden, entenderán cuando no exista más la escuela pública. #docentespoderosos

Las elecciones 2019 marcarán el rumbo del país. Habremos ganado la batalla cultural contra los vagos, corruptos y estatistas o volveremos al peor de los infiernos con todo el rejunte de la #MarchaFederalEducativa q si bien no suman 10% de votos complican la vida de millones.

Para los bobos que no saben nada sobre el paro de hoy, les cuento que es en defensa de la educación Pública, que esta en riesgo. Sos un gil si pensas que es solo para romper las bolas #MarchaFederalEducativa

Si estos son los exponentes de la #MarchaFederalEducativa. Confirman una vez mas de que No Vuelven Mas, se los nota desesperados por un golpe que no lograran, no dándose cuenta de que esto le suma mas poder y apoyo a nuestro Presidente Macri. Que hermoso 2019 vamos a tener pic.twitter.com/XPcCLIoxw8