Los enfermos terminales en USA podrán acceder a fármacos experimentales

El martes 22/5, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que otorga a los pacientes con enfermedades terminales el derecho a utilizar medicamentos que se encuentran todavía en fase experimental y no han sido completamente aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés), aunque deben haber al menos superado la fase 1 del proceso de aprobación.

Por 250 votos contra 169, a Cámara dio el visto bueno a la llamada ley por el "derecho a probar", que otorga a los pacientes con enfermedades terminales la posibilidad de acceder a drogas que aún están en estado de investigación, siempre y cuando sus médicos lo aprueben y el fabricante de la droga lo pueda proveer.

Dado que el Senado ya la había aprobado en agosto, la ley será ahora enviada al Presidente estadounidense, Donald Trump, para que la firme. El mandatario había pedido explícitamente al Congreso por esta ley en múltiples ocasiones. En enero, durante su discurso sobre el estado de la Unión, Trump había dicho que "los enfermos terminales no deberían verse obligados a ir al exterior en busca de tratamiento, quiero darles una posibilidad aquí en su casa."

Los demócratas consideran que la nueva ley es peligrosa y portadora de falsas esperanzas, explica la agencia AnsaLatina.

CNN explica que leyes por el "derecho a probar" existen en 40 estados estadounidenses. Sin embargo, con la nueva legislación federal, los pacientes que viven en estados que no tienen estas leyes, podrán ahorrarse tiempo en el acceso a tratamientos experimentales, al eliminarse los requerimientos de aplicación de la FDA.

La ley tiene la oposición de, además de muchos demócratas, docenas de organizaciones que representan a los pacientes, incluida la Organización Nacional de Enfermedades Raras de USA y el brazo del lobby de la Sociedad Americana contra el Cáncer, apunta The New York Times.

Los grupos de salud enviaron una carta a la Cámara advirtiendo que la ley "podría incrementar mucho la probabilidad de que nuestros pacientes resulten lastimados por terapias experimentales inseguras e inefectivas."

"Estamos muy tristes", dijo Ellen V. Sigal, la presidenta del grupo activista Friends of Cancer Research, según el NYT. "Esta ley pone en peligro a los pacientes y no les ofrecerá ningún valor, sólo falsa esperanza."

"¿Por qué no quieren permitir a estos pacientes ejercer su derecho a pelear por su futuro?", preguntó el legislador republicano por Texas, Michael C. Burgess, en dirección contraria.

Por otro lado, los principales lobbies de la industria de los medicamentos, el Pharmaceutical Research and Manufacturers of America y la Biotechnology Innovation Organization, dijeron que no habían tomado posición sobre la ley.