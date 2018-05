Acto docente: Llamado a la "unidad para el paro general contra el FMI"

El acto central de la marcha docente de este miércoles comenzó con un fuerte alegato contra la negociación entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Dicen patria no, FMI sí. Nosotros decimos sí a la Patria, no al Fondo Monetario Internacional", dijo Eduardo López, titular de UTE.

"Estamos frente al Cabildo, no pudimos entrar a la Plaza de Mayo porque está enrejada", dijo López.

"No se puede tapar el sol con las manos, pensaron que no íbamos a venir por las reajas. Le hacemos honor al Cabildo de Buenos Aires, decimos Patria sí, Colonia no", dijo desde el escenario.

Al tomar la palabra, Roberto Baradel, de Suteba, volvió a pedir por la paritaria bonaerense .

"Tenemos tiempo, no estamos contentos con el conflicto permanente, pero tenemos la dignidad de no haber aceptado una coma del (aumento) del 15%" propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal.

"Quieren resolver el conflicto, convoquen a una paritaria con salario digno", dijo Baradel.

En el cierre de su discurso, el dirigente docente evocó al líder de la CTA, Hugo Yasky -presente en el escenario-, al pedir la "unidad trabajadoprea para el paro general contra el FMI y contra el ajuste".

Por su parte, Mirta Petroccini, de la FEB, rechazó las críticas de los funcionarios que apuntan a supuestos "intereses personales" detrás de las protestas.

"Hay un solo lado, que es la defensa de nuestros derechos, la defensa de la escuela pública que cobija nuestros jóvenes", dijo la dirigente bonaerense.

"Podrán descalificarnos, pero quebrarnos jamás, porque tenemos valor, fuerza y dignidad. Y esta unidad va a generar más unidad", dijo.

Antes, había sido invitado a dar la palabra 'Beto' Pianelli, líder de los Metrodelegados, gremio que el martes fue desalojado por la Policía de la Ciudad cuando realizaba un paro. Varios dirigentes fueron detenidos y liberados horas después.

"Los maestros les enseñan a nuestros hijos matemática, les enseñan lengua, pero le enseñan algo más importante, a tener dignidad de no agachar la cabeza cuando le quieren rebajar el salario", dijo Pianelli.

"Este gobierno se va a ir repudiado por toda la sociedad", afirmó.