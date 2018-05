¿Prediabético? Dieta especial: Alimentos prohibidos y permitidos

La prediabetes es una condición que se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en sangre, pero no lo suficiente para diagnosticar la diabetes. En pocas palabras, son aquellas personas que están medio paso antes de la valoración médica. Cuando se es diagnosticado en este punto, lo importante es saber que se puede dar marcha atrás. No obstante, hay que considerar que es un gran reto que se debe enfrentar de forma inmediata para no ser un insulinodependiente el resto de la vida.

