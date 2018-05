Revés para Cristina: La Corte confirmó a Bonadio

La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles (23/05) un recurso de queja presentado por la ex presidente Cristina Fernández en el caso Los Sauces, que investiga los negocios inmobiliarios de su familia.



La ex jefa de Estado había recurrido una decisión de la Cámara Federal que rechazó un pedido para apartar al juez federal que instruye la causa, Claudio Bonadio.



El máximo tribunal rechazó la apelación in limine porque, consideró, el recurso de queja es procedente solamente contra sentencias definitivas o equiparables.



Así, con la firma de los magistrados Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Carlos Ronsenkrantz, confirmó a Bonadio en la causa.



Cabe recordar que en abril de 2017 Bonadio procesó a Cristina Fernández por "asociación ilícita" y "lavado de activos" en el marco de la causa Los Sauces, y le ordenó además un embargo por $130 millones. También dispuso el procesamiento de los hijos de la ex presidente, Máximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros. Asimismo, prohibió la salida del país de todos los procesados.



La ex presidente fue procesada como autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles.



En la causa Los Sauces, Bonadio investiga el presunto retorno de dinero de obras públicas a la familia Kirchner de parte de empresarios cercanos, bajo la pantalla de alquileres de cuartos de hoteles en los hospedajes de la ex familia presidencial.



Los Sauces S.A. es la inmobiliaria que tiene Cristina junto a sus hijos Máximo (responsable de la administración de la firma) y Florencia (gerente hace un año). Previo al nombramiento de la hija de la ex Presidente, la inmobiliaria tuvo como directora a Romina Mercado.