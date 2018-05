Maradona: “El problema de Argentina es Sampaoli”

Ya faltan nada más que un par de semanas para que se ponga en marcha la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y la Selección Argentina que comanda Jorge Sampaoli volvió sembrar dudas acerca de la lesión que sufrió el arquero Sergio Romero que fue excluido del seleccionado y rápidamente fue reemplazado por Nahuel Guzmán. También, hay muchos interrogantes por los jugadores que se encuentran ‘tocados’ como Gabriel Mercado, Sergio ‘Kun’ Agüero y Lucas Biglia que, según el técnico Sampaoli, llegarían en buen estado, algo que suena bastante utópico.

Cuando ya casi el planeta fútbol está entrando en clima mundialista, Diego Armando Maradona, brindó este miércoles (23/05) sus tan acostumbradas polémicas declaraciones en referencia a la actualidad de la selección.

‘Pelusa’, fiel a su estilo polémico y sin filtro, disparó duros cuestionamientos contra el entrenador nacido en Casilda y hasta cargó contra la falta de liderazgo en el equipo que irá a Rusia. En un reportaje que concedió a la cadena Abu Dhabi Sports de Emiratos Árabes, Maradona dudó de que la Selección pueda superar la primera rueda del Mundial y criticó la citación del arquero rosarino Franco Armani. De ahí, Diego lanzó: “creo en los jugadores, pero no en el técnico” y agregó que la selección “no tiene juego definido, ni columna vertebral cuando ataca o cuando defiende. En la conferencia del lunes dijo que va a jugar 2-3-3-2 y es un disparate. Eso es ridículo, no se juega más así, era un esquema de 1930”.

Posteriormente, el ex capitán campeón mundial en México 86’ sostuvo que “el problema no son los jugadores, el problema es el que los guía, el que les mete en la cabecita qué tienen que hacer dentro de la cancha. Porque si el técnico es poco claro en los conceptos, los jugadores no pueden hacer milagros”.

Además, Diego reconoció que “tengo muchas dudas. Y ojalá le vaya bien ya en la primera fase. Nos toca Islandia, Nigeria y Croacia. Y no es fácil”.

Por otra parte, ‘Pelusa’ se quejó de que la Selección Argentina “no tiene experiencia, no tiene un líder, no tiene un esquema de juego. Me parece que estamos arriesgando mucho prestigio, que nosotros ganamos y lo estamos tirando por la borda” y subrayó que “Messi no necesita la Copa del Mundo para ser un fenómeno. Es un fenómeno con o sin Copa del Mundo. Esto lo digo como que hace 40 años que estoy dentro del fútbol”.