“Todos estos viejos que protestan están buscando el Golpe de Estado, quieren helicóptero”

La situación de la Argentina en los últimos días se ha tornado un tanto tensa en todos los aspectos, primero empezó a caer la imagen del Gobierno, que ahora está atravesando una crisis de credibilidad por parte de la sociedad, después la “fiebre verde” hizo que el dólar se disparara y la economía tambaleara a tal punto que decidieron acudir al Fondo Monetario Internacional, y ahora, se le suma que en las últimas horas los cortes y piquetes se incrementaron como medida de protesta de los sindicalistas en contra del Estado. Ante todo este escenario revolucionado que vive el país, el periodista Baby Etchecopar estuvo en A Dos Voces por TN y arremetió, no sólo contra los gremialistas, sino también contra el Presidente de la nación.

“Esto ahora lo estoy viendo de colores, pero ya lo vi en blanco y negro 4 o 5 veces en mis 60 y pico de años. Es aburrido, terrible y lamentable, pero no es nada más y nada menos que lo que nos merecemos como país”, dijo el periodista.

“La Argentina se recicla, no podemos levantar un edificio con cimientos podridos, y nosotros tenemos un pozo lleno de estiércol y ahí queremos hacer un gran edificio, dos mil pisos para que todos vivan fenómeno, pero lo que pasa es que es todo una basura abajo, entonces cuando vos llegas como Presidente y no le hablas al pueblo que es lo que falta… cuando sumás todos los millones que se robaron, es lo que estamos pidiéndole al Fondo (FMI)”, sentenció.

Etchecopar se auto definió como “idiota”, en referencia a que él y todos los ciudadanos pagan los impuestos debidos, mientras que el Gobierno “olvida” todo lo que se robaron. “Entonces dicen, arrancamos de aquí para adelante pidiendo guita prestada… Son todos iguales , no estoy desilusionado de Macri, nunca estuve ilusionado, yo soy radical de Alfonsín, no me desilusionó, simplemente nunca le tuve demasiada fe”, agregó.

Del mismo modo, cuestionó “la soberbia” del Gobierno del Presidente en repetidas oportunidades, “ la soberbia hace que la gente no escuche, esto también lo vivimos con De La Rúa (por el ex Presidente Fernando De la Rúa), también lo vivimos con Alfonsín… son pibes que se reúnen con 10 tipos en un country y no escuchan al pueblo” , cuestionó el periodista.

En cuanto a las manifestaciones que se registraron en la ciudad en las últimas horas, consideró que el líder de los metrodelegados Néstor Segovia “es un destabilizador”.

“Cuando vos decís que entran alacranes parás, cuando decís que hay humedad parás, parar por todo, el despelote que hizo ayer donde se perdieron miles de millones de pesos de gente que tenía que ir a trabajar es un tipo que está desestabilizando, si no es a la política, es a la sociedad completa” , expresó.

Sin embargo, Etchecopar criticó duro al Gobierno en torno a esta situación. “El Gobierno tiene una actitud muy miserable, que es especular con el desorden para generar el miedo y seguir quedando él como la paz y con eso no se juega porque en el medio hay un montón de gente que sufre”, arremetió.

“En este país están todos chiflados y todos dicen que tienen razón, hasta yo, pero razón no tenemos ninguno y útil no hay ninguno, porque si fuéramos útiles esta crisis no la estuviéramos viviendo… Yo creía en la Argentina, los que no creen son los que nos manejan, nos castigan” , agregó.