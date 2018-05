Los US$5000 M de las PPP, un salvavidas financiero para el año electoral

El Gobierno nacional empieza a anticipar las necesidades de financiamiento para el decisivo 2019 y no puede permitirse turbulencias económicas en el año electoral. Mientras se negocia el préstamo ‘stand by’ con el FMI y ante la volatilidad de los mercados, en la Administración Macri esperan una ayuda de US$ 5.000 millones a través de las PPP. La clave será un bono para las empresas participantes del programa y lograr financiamiento en el excedente de los consorcios. En el Gobierno se entusiasman en que los US$ 5.000 millones sean el piso que puedan captar para el año que viene.

