La Sociedad Rural le advierte a Macri que “lo están asesorando mal”

La posibilidad de que el Gobierno nacional congele el esquema de baja de las retenciones a la soja para mejorar la recaudación y reducir el déficit –en el marco de la negociación con el FMI para un préstamo stand by- ya puso en alerta al campo. Esta mañana (25/4) el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Dardo Chiesa rechazó la posible medida y lo siguió más tarde Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que además apuntó a la figura presidencial y señaló que Macri está mal asesorado.

"Esto trae mucho malestar. No queremos que nos roben", dijo Chiesa en declaraciones a radio Cooperativa y agregó que "puede ser que sea un globo de ensayo, que lo estén estudiando y que no lo hayan comunicado. Puede ser que estén estudiando modificar los impuestos al campo. Alguna vez le pregunté al ministro si tenían una proyección del tipo de cambio en el año y me dijo que eso a él no se lo consultan. Así que calculo que tampoco le consultarán otras cosas. Achicar gastos es una decisión superior".

Pelegrina, por su parte, no dudó en apuntar a Mauricio Macri y dijo que “hay gente que está asesorando mal al Presidente".

En declaraciones a FM La Patriada, remarcó que "cuando se sacan las retenciones el país crece".

"El campo viene poniendo el hombro históricamente. Con retenciones no se va a construir nada, se va a paralizar", advirtió aunque reconoció que "la modificación del tipo de cambio ayudó a las economías regionales".

Sin embargo, se mostró intransigente ante la posibilidad de que no se sigan bajando las retenciones: "el campo no está para que le sigan sacando" y agregó que "la presión impositiva hacia el campo es cada vez mayor".

"Con esta cantidad de impuestos no se puede producir", sentenció.

Pelegrina, que reemplazó al frente de la SRA a Luis Miguel Etchevehere cuando éste asumió como ministro de Agroindustria de Macri, anticipó que le pedirán una audiencia al Presidente “para analizar esta situación" y aclaró que "en manos de los productores hay menos de lo que se dice".