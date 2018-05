El Papa le pidió a Macri "una sociedad más justa, fraterna y solidaria"

Por el 25 de Mayo, el papa Francisco le envió una carta a Mauricio Macri, en la que pide por una sociedad argentina "cada vez más justa, fraterna y solidaria".

"Con motivo de la fiesta nacional de la Argentina, hago llegar a vuestra excelencia y a todos los hijos e hijas de ese amado país un cordial saludo. Y ruego a Dios, nuestro Señor, por intercesión de la Virgen de Luján, que les conceda los dones necesarios en la construcción de una sociedad cada vez más justa, fraterna y solidaria", dice la misiva.

La carta del Sumo Pontífice está fechada el 22 de mayo y llegó al Gobierno través de la Nunciatura apostólica, el canal habitual para este tipo de comunicaciones.

Mañana, por los festejos del 25 de Mayo, Macri participará del tradicional Tedéum en la Catedral Metropolitana, que será presidido por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli.

La misa comenzará a las 10, y el mandatario asistirá acompañado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; e integrantes del gabinete nacional, según publicó la agencia de noticias Télam.

Según pudo saber ámbito.com de fuentes eclesiásticas, Poli volverá a realizar en el tedéum fuertes declaraciones. Intentará conmover a la cúpula del Gobierno describiendo una "frágil" situación social, que se ve amenazada por varias problemáticas de larga data, que todavía no tienen solución ni planes resolutivos concretos. Poli remarcará los altos índices de pobreza e indigencia, el incremento de necesidades alimentarias en los barrios humildes, la prolongación del flagelo de las drogas en los jóvenes vulnerables y la vigencia de la crisis laboral, que permite el empleo indigno, el trabajo esclavo, la trata y la explotación infantil.

Recordemos que en el primer Tedeum de Macri como jefe de Estado, en 2016, Poli lo encaró directamente: "No perdamos la sensibilidad ante el dolor de los más pobres, de las familias que sufren por carecer de lo esencial. Que la atención priorice a los chicos y los mayores, los más vulnerables. No permitas que nuestras promesas defrauden a la gente", advirtió, en tono conciliador, al inicio de la gestión de Cambiemos

Al año siguiente, el arzobispo renovó el pedido, con eje en la falta de tierra, techo y trabajo. "Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivos para hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna", afirmó el cardenal primado en 2017.