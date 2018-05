Trump dice a Kim que le hubiese encantado pero no puede encontrarse con él

Este jueves 24/5, el Presidente estadounidense Donald Trump, canceló a través de una carta se reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que iba a tener lugar el 12/6 en Singapur.

En la misiva, Trump dice a Jong-un que si bien aprecia su "tiempo, paciencia y esfuerzo" relativos a sus recientes negociaciones y discusiones de cara a la reunión, considera "inapropiado" encontrarse con él en este momento, dadas sus últimas declaraciones hostiles.

"Esperaba mucho estar allí contigo. Tristemente, basándome en la tremenda ira y hostilidad abierta que mostró tu último comunicado, creo que es inapropiado, en este momento, tener este encuentro planeado desde hace tanto tiempo."

Sucede que el miércoles 23/5, salió un comunicado en nombre del vicepresidente norcoreano, Choe Son Hui, que según el portal Quartz, fue la "verdadera carta de rompimiento de las relaciones USA-Corea del Norte".

Esa carta norcoreana siguió a la comparación que hizo el vicepresidente Mike Pence de Corea del Norte con Libia -país que resignó voluntariamente sus ambiciones nucleares en 2003 a cambio del levantamiento de las sanciones y cuyo dictador, Muamar al-Gadafi, fue derrocado con el apoyo de Occidente-.

La misiva norcoreana trata a Pence como un "tontito" y amenaza explícitamente con un ataque militar, advirtiendo: "Nosotros también podemos hacer a USA probar una tragedia devastadora que no ha experimentado ni siquiera imaginado hasta ahora".

Trump parece responder a esa amenaza con otra en su carta: "Hablan de sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan enormes y poderosas que le rezo a Dios que nunca tengamos que usarlas." Trump concluye la carta diciendo a Jong-un que realmente desea que el encuentro entre ambos pueda tener lugar algún día.

"Sentí que un maravilloso diálogo se estaba construyendo entre vos y yo, y, en última instancia, es sólo ese diálogo lo que importa. Algún día, realmente quiero conocerte. Mientras tanto, quiero agradecerte por la liberación de rehenes que ahora están en casa con sus familias. Este fue un gesto hermoso que fue muy apreciado. Si cambiás de parecer en relación a este muy importante encuentro, por favor no dudes en llamarme o escribirme. El mundo, y Corea del Norte en particular, ha perdido una gran oportunidad para una paz duradera y gran prosperidad y salud. Esta oportunidad es realmente un momento triste en la historia."

