Macri al Gabinete ampliado: Venezuela como espejo, cita a Mitre y sin permiso para ir al Mundial

Mauricio Macri encabezó este jueves una reunión de Gabinete ampliado, en la que convocó a unos 1400 funcionarios de distintos rangos en el CCK. Ante el auditorio, el Presidente insistió con que la reciente crisis cambiarias y la necesidad de recurrir al FMI por asistencia financiera no configuraron el "peor momento" de su Gobierno. Siguendo la línea que había inaugurado Marcos Peña, jefe de Gabinete, el mandatario prefirió ubicar ese punto en el inicio de su mandato, cuando el país -dijo- iba rumbo a convertirse en Venezuela.

"Se ha hablado mucho sobre si este fue el momento más difícil de nuestro Gobierno. Y yo digo absolutamente que no. El momento más difícil fue cómo evitar que el avión se estrellara el 10/12 de 2015. Íbamos derecho a repetir lo que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos. Y lo evitamos. Evitamos con una dosis importante de optimismo y decisión, alegría y ganas de ser protagonistas", dijo Macri.

Antes, Nicolás Dujovne había mostrado estadísticas del país que acaba de reelegir al chavista Nicolás Maduro como su Presidente. Los asistentes vieron pasar datos como el 2818% de inflación anual, el 27,1% de desempleo, el 32% de déficit fiscal y el 87% de pobreza.

"Venezuela no llegó a esto de casualidad. No es la víctima de ninguna conspiración internacional. Venezuela llegó a esto por persistir una y otra vez en malas políticas económicas y por generar un régimen autoritario", dijo Dujovne. "Venezuela llegó a su calamidad actual por el populismo", agregó el ministro de Hacienda.

Dujovne es el ministro que administrará la auteridad pedida por Macri con el fin de achicar el déficit fiscal, lo que se ha vuelto una obsesión para el Presidente. En el CCK insistió en que "el Estado gasta más de lo que tiene y lo hace a pesar de que los argentinos son los ciudadanos que más impuestos pagan en el mundo".

Las medidas de ajuste tendrán impacto en la actividad y por lo tanto en los niveles de crecimiento y de pobreza. En ese marco, Macri tomó recaudos para evitar imágenes de ostentación por parte de sus colaboradores. En concreto, el Presidente pidió que ninguno de ellos asista al mundial de fútbol que el próximo mes comienza en Rusia.

De acuerdo a lanación.com, lo que quiere evitar la Casa Rosada es mostrar una imagen reñida con la austeridad que impone el difícil momento económico del país. Y mostrar un gabinete enteramente focalizado en resolver los problemas más urgentes y no distraído en Rusia, a más de 17.000 kilómetros de la crisis.

Según ese mismo medio, el tema Rusia fue uno de los que se conversó en las distintas reuniones entre el propio Macri, el jefe del Gabinete, Marcos Peña , el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, además del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el vicepresidente y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el dirigente Ernesto Sanz .

Incluso en la Casa Rosada informaron que tampoco van viajar al Mundial el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis , y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister. En rigor, estos funcionarios iban a ir porque debían trabajar para la candidatura de la Argentina, Uruguay y Paraguay para ser sede organizadora de la Copa Mundial 2030. Pero finalmente se supo que no van a participar de una agenda de actividades en las oficinas que la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) montará en la capital rusa.

De Mitre a Roca

Durante su alocución en el CCK, Macri planteó que "se pudo navegar estos dos años porque se restablecieron las relaciones con el mundo, que recibió a la Argentina con los brazos abiertos", pero que no hay mucho margen para ir hacia el equilibrio fiscal. "Lo que tenemos que hacer es ordenarnos y terminar con 70 ó más años de engañarnos y echarle la culpa a alguien por lo que nos pasa", concluyó.

En ese sentido, rechazó críticas de la oposición, por considerar que implementa un ajuste, pero también de aquellos que objetan el gradualismo. "Como le dijo Mitre a Roca: 'si todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón'. Y si el mundo entero dice que estamos en el camino correcto, no dudo que lo estamos".

No obstante, la reciente crisis le dejó a Macri una enseñanza. "Ahora lo bueno de este momento que tuvimos que superar nos puso a prueba y demostró que estamos bien parados, que tenemos un equipo que sabe cómo pararse ante este tipo de situaciones. Y además nos permitió tener el diagnóstico correcto y saber que cada vez más la sociedad entiende cuál es el problema y que no es cuestión de agarrársela con el arquero que no ataja los penales, sino con la defensa que hace muchos penales".