Facebook quiere que subas fotos desnudo(a), mirá por qué

"Tras todo el mal momento que ha habido con Facebook en los últimos tiempos, escondiéndonos información y espiándonos unos a otros…, lo mejor que podemos hacer es romper con la tensión y que nos veamos al fin completamente desnudos”, dijo el mes pasado en medio de la polémica por filtración de datos, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, pero ahora la solicitud de postear fotos desnudos es real.

El arribo de las redes sociales como Facebook ha traído consigo una gran cantidad de beneficios en la vida diaria de sus millones de usuarios. Pero con ellos también trajo una serie de vicios con los que aún seguimos batallando, uno de ellos es la famosa "porno venganza". Algo contra lo que la propia red social ya tiene una estrategia, poco convencional.

La red social sabe que este tipo de venganza ya no es exclusivamente usada en contra de las celebridades. Por ello, Facebook ha implementado un sistema de protección de privacidad que parte desdela fotografía de un desnudo.

Se trata de una fórmula que actualmente Facebook viene implementando en Estados Unidos, Canadá y Australia. Sirve en caso el usuario sospeche que alguien más podría publicar sus fotografías íntimas.

Facebook puso a prueba en Australia un sistema basado en la identificación de la imagen para crear una huella digital, un patrón matemático conocido en la jerga como hash que permite establecer un patrón para detectar la difusión de imágenes íntimas en la red social. Sin embargo, esta modalidad requiere que la persona envíe de forma previa una imagen de desnudo para anticiparse a los casos de porno venganza .

La compañía asegura que estos contenidos no almacenará la imagen, y sólo necesita esta huella digital para prevenir cualquier intento de difusión de contenido íntimo. Facebook ya realizó una prueba piloto con la Agencia de Seguridad Electrónica de Australia y ahora planea extender el testeo de este particular sistema a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, según un reporte de The Times de Londres.

Esta modalidad se asemeja al sistema utilizado por la red social para identificar y remover imágenes que han sido reportadas por la comunidad de usuarios y validadas por los administradores de la plataforma. Sin embargo, para estas pruebas Facebook requiere que forma preventiva los usuarios envíos fotos suyas para anticiparse a cualquier caso de difusión de contenido íntimo no consentido.

"Sería como enviar tu imagen por correo electrónico, pero obviamente esta es una manera mucho más segura. No están almacenando la imagen, están almacenando el enlace y usando inteligencia artificial y otras tecnologías de detección de imagen", explicó la comisionada de ciberseguridad australiana Julie Inman Grant, que trabajó junto a Facebook en esta iniciativa.

Por su parte, especialistas en seguridad informática ponen en duda este sistema al no estar exento de riesgos y por cuestiones de privacidad . "Facebook sabe que habrá mucha gente preocupada por cómo maneja un contenido tan sensible, y me imagino que han pensado mucho en minimizar las posibilidades de que algo salga mal".