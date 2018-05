"El Peronismo es como el rock and roll, resurge de las cenizas"

"En un sector de lo que el Gobierno llama el 'circulo rojo' sí hay temor de que vuelva el kirchenerismo, pero para mí el kirchnerismo fue superado, ojo, no estoy hablando del peronismo. Hay muchos sectores ultra macristas que sueñan terminar con el peronismo y me parece que ese es un sueño imposible, si hay un movimiento político argentino es el peronismo y en ese sentido es como el rock and roll, resurge de sus cenizas, esté en la oposición o esté en el Gobierno, tiene mucho deber con el país... Yo no puedo desconocer la fuerza del peronismo en la historia argentina, el peronismo sentó a la clase obrera a la mesa y eso no lo hizo nadie antes y después tiene una capacidad de mito y de elaboración de discurso que el resto de los partidos no lo tiene. Yo no creo que el kirchnerismo vuelva, pero no creo que el peronismo deje de tener influencia en la Argentina, no va a desaparecer para nada", así opinó el periodista Jorge Lanata en una entrevista este jueves 24/05 con el programa Ya Somos Grandes de TN.

El polémico periodista, acostumbrado a "hacer temblar a los Gobiernos", según lo catalogaron en la entrevista que le hicieron, no sólo reconoció al peronismo como una fuerza política, sino que además ceustionó duramente las decisiones del Estado, por ejemplo, la decisión de la Argentina de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI). " Acá siempre hubo acreedores que nos cagaron y por supuesto nosotros que nos dejamos cagar, por qué empezamos a pedir (dinero) y mejor no vivimos de una manera más inteligente ", dijo Lanata.

Y agregó: "El Gobierno anunció una serie de hipótesis durante el primer año y hasta ahora lo que ha hecho es retroceder sobre todo lo que anunció... Esto complicó al Gobierno sobre la credibilidad de la gente, parte de la crisis del dólar tuvo que ver con eso. Cuando vos ponés metas de inflación y no las cumplís estás en el horno y lo peor de todo no es que vos ponés metas, es que nadie te las pidió, no había uuna exigencia del púublico, nadie te lo preguntó", cuestionó el periodista.

Sin embargo, consideró que la nación está mejor que años anteriores a pesar de los desaciertos del PRO que enumeró uno por uno durante su intervención: "El país está mejor que hace dos años, se ve en pequeños números que el Gobierno ve con demasiado optimismo pero está mejor, desde el punto de vista político ni hablar, el país hace 2 años estaba en los 70 con gente que estaba mal de la cabeza asociados con Irán y Venezuela, desde ese punto de vista el país no está mejor, está mucho mejor. Se metió en el mundo", declaró.