Rusia 2018: Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, cada vez más lejos de Italia'90

Hubo interpretaciones tan buenas que aún siguen retumbando en el imaginario colectivo internacional como por ejemplo 'Un State Italiana' de Edoardo Benato y Gianna Nannini que simbolizó musicalmente el Mundial de Italia 90, dos años después del Himno de los juegos Olímpicos de Seúl, que dejó otro gran recuerdo en el mundo del deporte. Sin embargo, hoy la FIFA liberó el audio con la canción 'Live It Up' del Mundial de Rusia 2018, interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, que probablemente pase a ser un insignificante recuerdo más...

