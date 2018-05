El Madrid en la gloria pero... CR7 lo hizo agridulce al decir ¿adiós?

"No era el momento adecuado, pero he sido honesto. No hablo mucho, pero cuando hablo, hablo... Claro que tengo algo que decir, pero no era el momento adecuado, aunque no me arrepiento, porque cuando eres honesto... ¿Qué pasa? Vas aguantando, aguantando... pero te descontrolas. ¿Cuál es el problema? Viene de lejos. El dinero no es el problema. He ganado 5 Champions, 5 Balones de Oro... . Ya estaba en la historia, pero ahora aún más. No estoy molesto porque sé lo que doy al club. No quiero borrar este momento único, con mis compañeros que son unos campeones. No me voy a esconder, en los próximos días hablaré... La vida no es sólo gloria. ¿Florentino? Hablo y le saludo, como un buen profesional que soy. Se está creando una tempestad de donde no la hay".

Con estas palabras, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro le concedió un sabor agridulce a la epopeya del Real Madrid, y a la revancha personal de Gareth Bale, tan relegado en la temporada.

Inmediatamente los periodistas fueron sobre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, quien primero intentó no responder y terminó: "¿Me vas a preguntar a mí estas cosas el día que estamos celebrando? Todo el mundo tiene derecho a hablar, pero lo que sí quiero decir es que lo importante es el club. Y un día como hoy todos debemos estar festejando. No voy a entrar en temas personales".

Pero luego él ingresó: "Todo el mundo tiene derecho a hablar, lo importante es el club y en un día como hoy lo importante es que todos estemos celebrando la Champions, entre otras cosas porque siempre se habla de él y luego no pasa nada. Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Pregúntele a él. Va a seguir siendo feliz. No es que se vaya a quedar, es que tiene contrato, no estoy para hablar de nadie a nivel particular".

Muy raro que Florentino hable de contratos cuando la forma de contratación del Real Madrid siempre ha sido ignorar los contratos de los jugadores con los clubes, e intentar primero concretar con el jugador, porque luego cualquier club terminará cediendo, al menos es así en Europa.

Por cierto que fue una situación muy difícil de entender: el Real Madrid volvió a ganar la Champions League, el torneo de clubes más prestigioso y millonario del mundo, pero sus estrellas estaban de despedida.

Gareth Bale, el héroe de la jornada, le dijo a la BBC que hablará con su agente durante el verano para analizar su futuro en el Real Madrid. Según el medio británico, el motivo sería su suplencia en el arranque de la final, en beneficio de Isco Alarcón. Bale no se siente titular, y preferiría irse a otro club.

Bale, quien marcó un gol de chilena y otro con la ayuda del portero del Liverpool, el alemán Loris Karius, reconoció que estaba decepcionado por no haber comenzado la final sobre el terreno de juego. "Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido", recordó Bale.

En el inicio, el Liverpool resultó imponente. El alemán Jurgen Klopp mandó a todas sus tropas a tomar el área de Keylor Navas y al Madrid se le hizo muy difícil durante 25 minutos justo hasta que el egipcio Salah se dislocó el hombro en una pugna con Sergio Ramos. El Liverpool lo tenía cercado al Madrid pero se quedó sin su goleador estrella. ¡Qué mala suerte la del Liverpool!

Y Keylor atajó en forma increíble el disparo de Trent John Alexander-Arnold en la mejor ocasión de los rojos... y el Madrid le sigue buscando recambio...

La salida de Salah fue terrible para el Liverpool. El golpe anímico fue brutal para el equipo de Klopp. Comenzó otro partido.

El Madrid también tuvo una lesión, la de Carvajal, otra vez. Y un gol anulado, a Benzema. Pero sin la estrella del Liverpool, los blancos habían ganado en tranquilidad.

En el 2do. tiempo, el Madrid fue por el partido. Isco la mandó al travesaño, abriendo un período de dominio del campeón que defendía su corona.

Y la fortuna volvió a aparecer para los blancos en una jugada que recordó a la que dejó fuera de combate al Bayern Múnich: Karim Benzema persiguió una pelota insulsa. Pero el arquero alemán Karius la pifió en un fallo inexplicable, y fue 1-0.

Luego, el tesoro del gol se le fue de las manos al Madrid, tras un córner que remachó Sadio Mané: 1 a 1.

Ingresó Bale por Isco. Y el galés ingresó directamente en la historia con un gol antológico, con una chilena increíble: 2 a 1.

Y Bale, el proscrito, probó de nuevo a Karius, quien sufrió su noche más fea, permitiendo el 3 a 1.