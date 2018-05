En el Inadi, Presman ya tiene la denuncia contra el Nordelta Golf Club

Habría que preguntarle a Ángel Cabrera, 'el Pato', que ha jugado en el Nordelta Golf Club: con semejantes restricciones, ¿podría haber saltado de caddie a campeón?

También habría que preguntarle a los patrocinadores de actividades en ese club Nordelta Golf Club: desde FiberCorp a la tarjeta VISA: ¿éste es el espíritu de lo que desean transmitir en sus campañas de 'branding'?

Habría que preguntarle a conocedores del club y orgullos de su pertenencia, tales como Martin Lonardi, uno de sus directores.

Lo cierto es que el ex diputado nacional Adrián Menem denunció ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) a las autoridades responsables del Nordelta Golf Club por haber rechazado su solicitud de admisión a causa de su apellido: es hijo del ex senador nacional Eduardo Menem y sobrino del hoy senador nacional, ex gobernador y ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. "Es Menem y basta", habría sido una frase para explicar el rechazo, según el relato del propio damnificado.

Curioso que el apellido Menem sea cuestionado en un barrio de un country club que nació en los años '90, con Menem Presidente: el proyecto fue aprobado en 1992 por la Provincia de Buenos Aires; en 1998 Julián Astolfoni y Eduardo Costantini se asociaron para ejecutar la idea; en 1999 se lanzó el 1er. barrio, La Alameda.

En cuanto al barrio El Golf de Nordelta arrancó como un proyecto que incluía una cancha de golf de 18 hoyos diseñada por Jack Nicklaus y otra de 9, rodeadas de casas, con un condominio en un extremo, que hoy se llama Yoo.

Pero la cancha de 9 hoyos se transformó en la 2da. etapa del barrio, y junto al club house barrial, donde están las canchas de tenis, comenzaron a construirse condominios con casi 1.000 departamentos, que provocaron quejas por convertirse en "un proyecto muy alejado de aquel concepto de ‘barrio residencial exclusivo’ que había sido publicitado durante su lanzamiento al mercado en 2008" (con los Kirchner en el poder).

Según Menem, él cumplió con todos los requisitos previos solicitados para la membresía, y el rechazo le fue comunicado ya superado el plazo de 15 días para la publicación en cartelera de su nombre y solicitud a los efectos de presentarse las oposiciones del caso.

De acuerdo a su relato ante el Inadi, de los 400 socios, no más de 15 se opusieron y con argumentos tales como su portación de apellido.

Reflexión: ¿Cuál es la explicación de la bronca que se buscó el club de golf de Nordelta, ubicado en el municipio de Tigre, gobernado por el peronismo, para provocar una causa que el Inadi casi con seguridad fallará a favor de Adrián Menem, inicio de una posterior demanda civil de mucho dinero? Insólito.