La grieta asalta a Colombia: Habrá balotaje Duque (Uribe) vs. Petro (izquierda)

Las elecciones en Colombia que se realizaron este domingo 27/05 ya tuvieron su definición: El candidato del Centro Democrático, Iván Duque y el de la Colombia Humana, Gustavo Petro, volverán a medirse en las urnas el próximo 17 de junio en la segunda vuelta presidencial. Con el 99,40% de las mesas escrutadas, Iván Duque obtuvo 39,11% de votos, seguido de Gustavo Petro, con 25,10%. Los candidatos, uno de derecha (Duque) y el otro ex guerrillero (Petro) han abierto la grieta después de que ninguno logró los votos necesarios para consagrarse en primera la ronda. La elección y la campaña transcurrió entre el temor de que la derecha destruya el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o que un cambio de modelo de la izquierda provoque una crisis económica y social y finalmente aún no está nada decidido, los colombianos tendrán que esperar cerca de un mes más para saber cuál será el modelo político que los gobernará.

Por Urgente 24 Domingo 27 de mayo de 2018 19:48 hs Compartí esta nota Imprimir