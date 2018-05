Tarifas: "El Gobierno aprieta fuertemente a la clase media, que fue quien lo votó"

La tensión política en Argentina siempre está al tope, pero esta semana arrancan días calientes sobre todo en el Senado, y es que tendrán que definir si convierten en Ley el proyecto de la oposición sobre tarifas. La Cámara Alta decidirá este miércoles 30/05 si la iniciativa de los diputados de oposición para moderar el aumento tarifario se aprueba o no.

El proyecto de la oposición consiste en moderar el aumento tarifario, volviendo a los valores de noviembre del año pasado (2017), y que ya fue aprobado por Diputados, además, algunos senadores peronistas proponen también bajar a la mitad el IVA para usuarios residenciales de servicios de electricidad, gas y agua.

Respecto al tema tarifas, el senador Miguel Ángel Pichetto del Partido Justicialista estuvo en el programa 14 díasde A24, en el que advirtió al Gobierno sobre la decisión de vetar o no la ley si se aprueba. En la entrevista asomó la posibilidad del diálogo, una mesa en común que incluya empresarios y sindicalistas, pero no dejó claro cuales son las alternativas reales, donde se puede recortar, pero lo que sí está claro es que con el aumento tarifario, que afecta directamente a la sociedad, no negociará.

Hace un mes la discusión fueron las tarifas, pero se creía que había un rumbo y que con ese ajuste se achicaría el famoso déficit, ahora, lo que explotó con la corrida y la devaluación es que el Gobierno no sabe por donde ajustar, están tratando de plantear un gran acuerdo nacional y la pregunta es si el resto de la oposición va a adherir a un ese acuerdo o quieren su propio acuerdo, por ejemplo el Peronismo.

Ante dichos planteos, Pichetto respondió: "Nosotros votamos un presupuesto el año pasado... ahora han ocurrido cosas y creo que fundamentalmente hay que ponerle políticas y profesionalismo y de eso es lo que carece el Gobierno especialmente en el área de economía, de profesionalismo ", y aseguró que el Banco Central junto con el Gobierno son "ineficientes".

"Quiero decir que se fugaron cerca de 10 mil millones (dólares) en una semana, bubo bancos que compraron y vendieron, hubo bancos que además son la cabeza ideológica del pensamiento económico de este Gobierno... Eso lo tiene que responder el Banco Central, quienes fueron los que compraron y vendieron y habría que comprobar estos dos fondos fantasmas que aparecieron, así que acá se fugó un montón de plata y me parece que algo va a ocurrir y se requiere cierta racionalidad y flexibilidad por parte del ejecutivo que no tuvo... Esperamos alguna propuesta en el Senado pero no llegó", detalló el Senador.

Del mismo modo, Pichetto consideró que un 40% de aumento en las tarifas del gas "no es un monto razonable", porque además aseguró que no es sólo el aumento de tarifas en los servicios básicos, sino que existe una "lluvia de aumentos" en general "hay que andar por la ciudad y uno se da cuenta de lo vacíos que están los lugares", declaró.

Asimismo, al ser consultado por qué pasaría si el Presidente Macri vetara la ley de tarifas, Pichetto respondió que "absolutamente nada".