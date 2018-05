Macri se metió en la interna del PJ: "Que el peronismo demuestre que no se deja conducir por las locuras de CFK"

El presidente Mauricio Macri se metió en la interna del PJ este lunes cuando instó a "los gobernadores y senadores peronistas a demostrar que no se dejan conducir por la locuras de Cristina Fernández de Kirchner".

El mandario hizo ese comentario al pedir "responsabilidad" en la víspera de que el Senado trate y eventualmente convierta en ley el proyecto para limitar las subas de tarifas de los servicios públicos, resistido por la Casa Rosada.

En un mensaje grabado, el Presidente volvió a defender la política tarifaria y sostuvo que sabe "lo que significa una actualización en los bolsillos".

"Durante años nos hicieron creer que los servicios no cuestan, que eran gratis. Esa mentira nos impidió tomar valor real de la energía", dijo Macri, detrás de un escritorio y acompañado por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Macri instó a "adoptar hábitos que nos permitan ahorrar" y para ello anunció el lanzamiento de una página web (www.argentina.gob.ar/cambiaelfoco) en la que se podrá calcular el ahorro a través del reemplazo de lámparas de bajo consumo por lámparas LEDs.

En referencia a la iniciativa opositora que el miércoles prevé tratar el Senado en el recinto y para el que ya estarían los votos, Macri la definió como una "ley mágica" que puede "sonar bien", y pidió a los gobernadores que no voten la ley que propone la oposición.

"Le pido los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y no voten una ley inconstitucional, apelo a su responsabilidad. Ya varios dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas y se manifestaron en contra, ya que va en contra de la ley de presupuesto que el congreso votó hace 5 meses", agregó.

“Confío en que van a actuar de manera racional porque la etapa del despilfarro terminó. Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Apelo a la responsabilidad de senadores y gobernadores peronistas. No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad”, enfatizó.

“He escuchado mucho la importancia de reducir el déficit fiscal, para no depender más del endeudamiento externo y no generar más inflación. Sin embargo, no he escuchado ninguna propuesta que vaya en esa línea. Las leyes mágicas para volver a los precios de las tarifas del año pasado claro que suenan bien, pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían?; ¿de dónde sale el dinero para poder taparlo?. No tenemos ese dinero y hace más de 70 años que el Estado gasta más de lo que tiene”, agregó.