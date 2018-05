Temer lucha con la huelga pero Lula gana en 1ra. vuelta

La huelga de los camioneros continúa impactando el abastecimiento de vehículos en varias ciudades de Brasil. Los camiones que consiguieron salir de las refinerías aún no fueron suficientes para normalizar la situación.

El Sindicato de Empleados en puestos de Servicios de Combustibles y Derivados del DF (Sinpospetro-DF, que es Brasilia, la capital federal brasilera), estimó que sólo el 30% de los puestos del Distrito Federal tienen combustible, lo que ha provocado que las filas o colas continúen grandes delante de los establecimientos.



Para quienes siguen la situación, sólo podría normalizarse a partir del jueves (31/05).



Además de enfrentar esas colas, el conductor brasileño debe prepararse para pagar más caro por el combustible. Las naftas que comienzan a llegar al DF tiene menor concentración de etanol, lo que deberá elevar el precio. Además, la alta demanda hace que algunos empresarios aprovechen la situación y suban los precios.



Lula

En tanto, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene la ventaja sobre los demás candidatos a la Presidencia de la República y sería elegido en la 1ra. vuelta si las elecciones fueran hoy. Y si hubiera 2da. vuelta, Lula también derrotaría a cualquier adversario por amplio margen de votos.

En el escenario estimulado, cuando los nombres de los candidatos son presentados a los entrevistados, Lula alcanzó el 39% de las intenciones de voto contra 30% de la suma de todos los adversarios, de acuerdo a la encuesta que la consultora Vox Populi realizó para la Central Única de Trabajadores, que responde al Partido dos Trabalhadores, de Lula, entre los días 19 a 23 de mayo y divulgada este lunes (28/05).

El director del Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, se sorprendió por el mal desempeño de los candidatos vinculados al ilegítimo Michel Temer (MDB-SP), autor del el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, a quien desestabilizaron junto al PSDB.

"A pesar del proselitismo de parte de la prensa brasileña, ellos patinan en índices muy bajos. Entre ellos, lo que más llama la atención es el ex gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), que está por debajo de lo que alcanzaron otros candidatos tucanos en el pasado. Parece que la opinión pública no perdona el comportamiento del partido de 2014 para acá", advirtió Coimbra.

"Lo que tenemos ahora son casi 14 millones de desempleados, fuera de los subempleados, aumentos absurdos de la gasolina, diesel y gas de cocina y un gobierno acuoso, desacreditado y sin capital político ni siquiera para negociar el fin de una movilización de camioneros", dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas.

En la encuesta estimulada (el encuestado elige entre una lista que le entrega el encuestador), sigue a Lula, con casi un tercio de las intenciones de voto de Lula, es el diputado Jair Bolsonaro (PSL), con el 12%; seguido de Marina Silva (Red), con el 6%; Ciro Gomes (PDT), con un 4%; Geraldo Alckmin (PSDB), con el 3% y Álvaro Dias (Podemos), con el 2%.

En el escenario espontáneo (el encuestado elige sin lista previa), Lula tiene el 34% de las intenciones de voto, Bolsónaro aparece en segundo lugar, con el 10%; Ciro y Alckmin vuelven a empatar, con un 3% cada uno; Marina y Joaquim Barbosa, que desistió de la candidatura, surgen con el 2% cada uno; y Álvaro Dias, con el 1%. Y el 5% de los encuestados dijo que van a votar en otros, 25% nadie, blancos y nulos, y el 16% no sabe o no respondió.

La situación

Interesante la descripción de la coyuntura de desabastecimiento de combustible que hizo Jéssica Sant’Ana, en el diario Gazeta do Povo, de Curitiba (Paraná):

"(...) Atlas Electrodomésticos, un fabricante de cocinas con sede en Pato Branco, en el suroeste de Paraná, está con su fábrica parada desde la tarde del último jueves (24). La empresa tuvo que parar la producción porque comenzó a faltar insumos como envases y vidrios que normalmente se entregan cada dos días y medio. Esta materia prima viene, principalmente, de São Paulo y Minas Gerais, estados que están con gran parte de las carreteras bloqueadas.

Aunque la entrega de los insumos fuera restablecida, la fábrica no iba a volver a funcionar por falta de comida en el comedor. Desde la mañana del viernes (25), la comida que se sirve a los empleados ya no es entregada. El propio desplazamiento de los trabajadores fue afectado, ya que muchos municipios de la región están con el transporte público funcionando parcialmente. Los 800 empleados que trabajan en la fábrica de Atlas Electrodomésticos ya han sido dispensados ​​y, por la estimación del presidente de la empresa, no deben regresar esta semana.

"A pesar de que las carreteras fueran liberadas hoy, la semana ya está perdida. "Va a tardar días hasta normalizar la distribución y el jueves es festivo", dice Luiz Afonso Wan-Dall Júnior, CEO de Atlas Electrodomésticos. "Estamos tratando de negociar con el sindicato de empleados para que podamos restablecer esos días en que la fábrica está parada. Pero lo que la gente deja de vender para el comercio minorista no recuperamos más.

Wan-Dall Júnior dice que, por primera vez, la empresa de 67 años tuvo que paralizar la producción totalmente. "Esta huelga fue muy rápida y no tuvo medio término, en las anteriores la adhesión no era plena." El ejecutivo completo que no espera recuperar totalmente los daños causados ​​por los días parados. "Creo que la gente no va a poder recuperar todo. Esto quita un poco el ánimo de continuar expandiéndose, porque la gente ya viene de dos años muy difíciles para el sector de línea blanca. Cuando no es el alza de costo de los insumos vinculados al dólar, es el desánimo del consumidor o los cambios económicos ". Atlas hace, por término medio, 6 mil fogones al día.

La huelga de los camioneros acaba generando un efecto cascada en la industria. La herramienta Tramontini, que suministra piezas para la línea blanca, tuvo que parar la producción este lunes (28) porque sus clientes, como Atlas Electrodomésticos, interrumpieron la producción. La empresa tiene su sede en Pato Branco.

"Hasta el viernes, estábamos funcionando parcialmente, con cerca del 40% de la fábrica. Esto es porque tenemos clientes muy cercanos y no hay bloqueos en estas carreteras. Pero ningún cliente está absorbiendo la producción y todos ellos tuvieron que parar la producción. Entonces tuvimos que parar totalmente también ", afirma Olcimar Tramontini, presidente de la herramienta Tramontini.

La empresa tiene 55 empleados y hace cerca de 200 mil piezas por día. Por el momento, no tiene previsto reanudar la producción. "Está todo muy indefinido, porque los huelguistas no tienen un líder, no tienen una pauta bien definida. Es todo muy abstracto ", dice Tramontini. Él cree que el perjuicio de esta huelga va a acabar cayendo en manos de los consumidores: "Todos esos costos que están siendo agregados por el gobierno y por las empresas serán repasados. Certeza que es el consumidor que va a pagar el pato ".

En el comercio minorista, los mayores perjudicados son los supermercados. Las redes no están recibiendo productos perecederos como frutas, verduras y carnes en cantidad suficiente y ya hay falta de esos alimentos en muchas unidades. Algunas tiendas, incluso, están limitando la compra de productos por clientes.

Una red de supermercados con actuación en Paraná y en Santa Catarina tiene apenas el 40% del stock previsto para frutas y verduras. En el sector de carnicería, carnes con hueso ya no existen más. Lo mismo ocurre con el pollo. Sólo se pueden encontrar carnes al vacío y pollo congelado. Linguicinha todavía tiene, pero el producto debe terminar en los próximos 2 o 3 días. (...)".