Con el ánimo y las apuestas bajos, la selección clama por un hada madrina

La selección se despide esta noche del público local en la Bombonera ante la modesta representación de Haití e inicia el viaje que desemboca en Rusia unos días antes del comienzo del Mundial FIFA 2018, a mediados de junio. Es tan cierto que habrá un buen marco en la Boca, como que no están dadas las condiciones para encender la mecha del fervor a la afición local: entre la desazón general que produce la marcha de la economía macrista, el mal juego y los magros resultados deportivos en esta etapa de Jorge Sampaoli como entrenador, así como la humillante goleada recibida contra España, no dejan espacio para el entusiasmo. Coincide una encuesta realizada por Euromericas Sport Marketing con el reporte de las apuestas de agencias como Bwin un mes antes del certamen internacional en las pocas chances con que viaja Argentina para traer la copa. Hasta el propio Lionel Messi desinfló expectativas (y se intentó sacar presión mediática de encima) al aclarar que la selección de la que es capitán no está entre las favoritas. ¿Qué acompañamiento necesitaría Messi para levantar el ánimo, hacerle cambiar la onda a la gente y atraer las apuestas que le son adversas? Mejor que no mire hacia otro de los mundiales, el de las cuentas corrientes de la balanza de pagos, donde el equipo de lujo de Mauricio Macri se encuentra en zona de descenso directo, según la Universidad de Avellaneda, quizás influida por la trastada que le hizo Sampaoli a Rácing por no incluir entre los 23 jugadores a Lautaro Martínez y Ricardo Centurión.

Por Urgente 24 Martes 29 de mayo de 2018 9:45 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir