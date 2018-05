Tinelli en campaña: "Veo a la gente preocupada por las tarifas, me piden que los ayude"

Cuando el río suena es porque piedras trae, y todo indica que la idea de promover un espacio conjunto con la mira puesta en 2019 es real: Los empresarios Marcelo Tinelli y Francisco de Narváez se juntaron, hace pocos días, con el neurocientífico y presidente de la Fundación INECO Facundo Manes, todos con ambiciones políticas altas y una meta: las presidenciales 2019.

Pero no fue hasta esta noche cuando el conductor Marcelo Tinelli que se auto definió como "un chico de Bolívar y un hombre conocido", quien tiene un perfil altísimo y una amplia llegada a los hogares de los argentinos, apareció hoy en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en la que mostró un discurso reflexivo y digno de un candidato a la política. Marcelo, reflexivo y crítico contra el Gobierno y la oposición, planteó la idea de que en el país "todos somos parte de la grieta" y aprovechando el desencanto de un sector de los votantes de Macri y el rechazo paralelo ante un regreso de Cristina como una oportunidad para que surga un nuevo movimiento del que él formaría parte, dijo: "es como si en el fútbol solo jugara Boca y River".

"Yo no sé si se sale de la grieta pero hay que salir, hay muchos que lucran con esa grieta, el partido no puede ser de a dos, no puede ser solo River y Boca en donde juegan los dos equipos todo el tiempo, me parece que tiene que haber más opiniones, me parece a mí, creo que va a ser muy bueno para la Argentina, todos tenemos que ver con la grieta pero tenemos que achicarla lo más que podamos".

Y agregó: "Me gusta hablar con la gente, puedo salir y caminar a la calle, hoy veo mucha gente preocupada por las tarifas fundamentalmente, con que no le alcanza muchas veces y después me piden ayuda, me dicen 'ayudame', es hermoso conocer a toda esa gente, gente muy necesitada... La capital es un micro clima pero cuando te vas alejando la necesidad es cada vez mayor", explicó Tinelli en su especie de monólogo con Novaresio.

El conductor aseguró que no se mide en lo que declara y dice "lo que le parece". "Es muy difícil porque uno dice algo y enseguida se mal interpreta... Yo puse lo de la lechuga en Twitter y pareció que queríamos derrocar al Gobierno y nada que ver, estabamos era pensando quién garpa una lechuga en 180 mangos".

Y siguió cuestionando al Gobierno: Ojalá que los políticos invirtieran en educación de primera infancia, claro, es mucho más fácil invertir en una autopista porque la ves, pero en la infancia no invierte nadie y hoy día se invierte muy poco y ojalá que lo podamos hacer.

Cuando le preguntaron sobre el tema AFA, Tinelli aseguró que el tema ya sanó, pero que igualmente considera que le "chorearon" las elecciones.

"La gente no tiene confianza en ningún dirigente, yo intenté hacer un cambio en la AFA y no pude, ojalá que algún día se pueda hacer , hoy día no más AFA, hoy la AFA no la tengo en mi cabeza, quiero que Argentina gane el mundial y es insólito que se cuestione a la selección, ojalá les vaya bien en Rusia porque se lo merecen... Me parece lamentable como se vota en la AFA, ese es el modelo que tiene la AFA, yo siento que ganamos las elecciones, o nos chorearon esas o en otro momento pero hubo algo raro y sino nos chorearon esa es mi sensación" , sentenció Tinelli.

En referencia a la crisis de los medios de comunicación en el país, Tinelli aseguró que desde el Estado él "ayudaría más a la prensa". Y agregó: "Estamos viviendo un momento difícil donde rajan gente y cierran medios, me parece genial abrir una nueva productora (refiriéndose a la flia) en la que le das laburo a la gente... seremos 120 personas laburando para el programa aproximadamente, yo amo esto, amo el periodismo y los medios de comunicación, no es un tema económico, sino de motivación... Ojalá pudiera ayudar más a los medios, me encantaría porque me parece que está muy bueno tener muchos medios de comunicación y que haya voces diferentes".

En ese contexto Novaresio cuestionó a Tinelli sobre los negocios que realizó con empresarios que actualmente están complicados con la justicia (Cristobal López), y se justificó: "Fue muy feo, yo creo que creí en un montón de situaciones, creí en un montón de gente que hoy me cuesta pensar que hayan hecho todo lo que hicieron, era un conglomerado de medios que se venía, la compra de un canal, era un imperio mediático en el que creí yoy creyó un montón de gente, pero no fue así, ese fue el error y no darme cuenta a tiempo evidentemente", al tiempo que admitió que el tema lo trata con un psicoanalista.

En cuanto a su programa, que arrancará a principios de agosto según el propio Tinelli, aseguró que en su nuevo formato "le dará más participación a los sueños, a las ONG y vamos a llevar el programa en vivo al interior, otras cosas... El público nuestro es todo, es para toda la gente".