"Macri parece Mascherano, corriendo toda la cancha sin equipo"

Las recientes entrevistas que o ha realizado Pablo Rossi o lo han impactado, demuestran la crisis del macrismo y también provocan un giro en el enfoque de un periodista que fue un entusiasta de Mauricio Macri, además de un cruzado de 'la Grieta', sendero desconocido para Urgente24 porque no lo ha transitado Aquí algunos ejemplos obtenidos de la cuenta en Twitter del mencionado Rosssi:

Calvo: “Esta administración tiene una tendencia a la futurología con poco sustento científico. Un ejemplo son las repetidas afirmaciones de que "lo peor quedó atrás". Eso no ayuda. En cuanto a las metas, no fueron simplemente ambiciosas si no irrealistas. https://t.co/eksGu8kxUj