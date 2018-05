El traslado de la devaluación: de los precios a la financiación de empresas

Este jueves finalizan los encuentros con empresarios, a los que sumarán supermercadistas, en la Secretaría de Comercio. En ellos dijeron que la devaluación no se trasladó a los precios aunque sí podría haberlo en el futuro, aunque no de manera lineal al cambio del dólar.

Esa fue al menos la versión que dieron las empresas de consumo masivo a los funcionarios de Comercio, según difundió esta mañana el diario 'Ambito Financiero'.

"No hubo pasaje" a los precios de la devaluación del 25% del peso, como producto de la "turbulencia" cambiaria. Ese habría sido el mensaje.

Hubo, sin embargo, empresas que anticiparon que van a llevar a sus precios el efecto del tipo de cambio a los consumidores.

Esa es la visión que mostraron en una conferencia de prensa el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Miuño, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio, José Ignacio García Hamilton.

Blanco Muiño afirmó que "si vemos que hay abuso de posición dominante o cartelización, vamos a dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)", organismo este que ya cuenta con el Programa de Clemencia para que algún empresario arrepentido pueda hacer una denuncia a cambio de no recibir multas.

Entre las que pasaron por la Secretaría de Comercio figuran Danone, Mondelez, Mastellone, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Kimberly Clark, Coca Cola, Quilmes, Molino Cañuelas, Baggio, Clorox, Adeco, Ledesma, Pepsico Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Las Marias, Bimbo, La Virginia, Dulcor, Tabacal, SC Johnson & Son, Nestle y Milkaut. Ahora se van a incluir a los supermercadistas.

En cuanto a la harina, que registró un gran aumento, generando fuerte repercusiones, los dos funcionarios lo justificaron en la sequía que afectó la producción de trigo en Estados Unidos, lo cual provocó un incremento de los precios internacionales.

García Hamilton dijo que han detectado "un gran respeto por el consumidor" de parte de las empresas, y que les indicaron que "no hay margen para un grandes subas de precios". "Algunos no piensan aumentar", agregó. No obstante, el jefe de los asesores del secretario de Comercio, Miguel Braun, aclaró que "hay algunas empresas que dijeron que piensan trasladar". Pero advirtió que "en ningún caso ese corrimiento va a ser lineal".

De lo que no hablaron los funcionarios es de las altas tasas que ya complican la financiación de las empresas.

Según un artículo publicado por el diario 'Los Andes' de Mendoza, los proveedores han decidido poner fin al financiamiento con cheques a 30, 60 y 90 días por los costos que implica el uso del sistema financiero.

"(...) las nuevas tasas de financiamiento de corto plazo que existen en el mercado, principalmente para descuento de cheques en cuenta corriente, han hecho que los pagos con este instrumento se acorten o que muchos vuelvan a generar estrategias de descuentos para cobrar de contado.

Es que con los valores anuales que muestran las 10 principales entidades financieras, según datos del BCRA, en donde la Tasa Nominal Anual (TNA) supera ampliamente el 40%, y en algunos casos roza 95%, los empresarios están tratando de cobrar la mayoría de sus productos de contado para evitar tener que negociar los valores en el banco, y así pagar costos que hoy por hoy superan la rentabilidad de casi cualquier negocio.

Es que tras la devaluación que se registró en mayo y la estrategia del Central para controlar la corrida, los coletazos han terminado en falta de financiamiento".

La incertidumbre hace que los plazos de pago se acorten. Según explicó un mayorista al mencionado matutino provincial, cuando suben las tasas de financiamiento de corto plazo, lo primero que ocurre es que se achica la cadena de pago.

"La financiación con los bancos es muy cara y nos estamos quedando sin rentabilidad. Lo que estamos haciendo es charlar con los proveedores para renegociar las formas de pago", dijo Rubén David, gerente del mayorista.

Además, agregó que el problema principal es que las tasas están muy altas. "Los proveedores dicen nos dicen que si pagás más corto, te respetan los precios, es decir, están utilizando esto como herramienta de negociación. Es lógico que eso ocurra y es preferible negociar con ellos, que tienen más flexibilidad, antes que con un banco", remarcó.

'Los Andes' menciona el problema que se da allí también para la industria vitivinícola, que ha tenido inconvenientes a partir de las subas de tasas de los cheques de pago diferido.

Según Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, "las más perjudicadas son las bodegas que normalmente pagan con cheques diferidos a 30, 60, 90 o 120 días. Muchas entidades reciben pagos con esta modalidad y utilizan los mismos cheques para cancelar deudas con sus proveedores. El problema es que, tras las subas de las tasas, los proveedores han dejado de aceptar pagos a plazos tan largos".

"Muchos han optado por recibir únicamente los cheques a 30 días, ya que si aceptan pago más largos terminan pagando tasas que superan el 50%.Otros sí reciben pagos a plazos más largos, pero luego trasladan el costo extra a quien otorgó el cheque", agregó.

Marcelo Marra, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecytis) coincidió en que el problema más importante son las tasas de los bancos.

"La realidad es que hay problemas de financiamiento de las pequeñas empresas. El inconveniente más claro es la suba de tasas de los bancos", explicó.

Señaló que en poco tiempo todos los tipos de productos que generalmente el pequeño comerciante utiliza han aumentado mucho.

Marra señaló que "lo que les pasa a los comerciantes más chicos es que todos los proveedores enviaron listas nuevas, con subas que rondan el 7%".