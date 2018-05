Casi unanime: "No" al veto de Macri y "no" al tarifazo 2018

Si el presidente Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años creía poder arrasar con las tarifas en 2018 para tener un horizonte más estable en 2019 de cara a la elección, bueno, no hay consenso. Las encuestas de las últimas semanas reflejan que su imagen no encuentra piso e incluso le advierten que roza el 100% de los encuestados que creen que las tarifas no deben aumentar más que los salarios y que el veto al proyecto de ley que impulsa la oposición debe ser descartado por completo. Según el analista político Hugo Haime, el problema es el combo y las pocas expectativas en que el gobierno resuelva la situación de aquí a octubre de 2019.

Por Urgente 24 Martes 29 de mayo de 2018 10:51 hs Compartí esta nota Imprimir