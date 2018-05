Se pudrió todo con el campo: "¿Tenemos que volver a una 125?"

El presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, dio un patallazo general sobre la situación que atraviesa el campo tras sequías e inundaciones, teniendo que cosechar "barro de soja" que vale un 70% menos que la soja de primera calidad.

En diálogo para radio La Patriada, Chiesa fue contundente sobre el mal humor que generó la suba de impuestos al biodiesel y la eventual suspensión de baja en las retenciones a la soja:

"A ver, (por más que el gobierno diga que no se va a aplicar la suspensión de la baja de retenciones) vamos a ver. Nosotros tenemos la noticia de que cada cartera va a presentar los balances de cada sector y, en función de ello, va a salir un número, que es el déficit. Con ese número, que seguramente será en rojo, el gobierno va a tener que hacer algo. Lo dijo el ministro (de Hacienda, Nicolás) Dujovne: todos los mecanismos están habilitados.

¡Ojo que la soja te condena! En el peor año, la peor medida

Entonces, nosotros no lo descartamos. De hecho, lo de ayer, de los biocombustibles, es una señal. Se subió (el impuesto) del 7% al 15%. Ellos dicen que es para compensar el efecto dumping, las denuncias. Para que se entienda, los productores de biodiesel compran 27,5% más barata la soja y eso está acusado como un subsidio a la industria. Entonces, para compensarlo, en vez de rebajar las retenciones, te ponen un 15% más a las exportaciones de biodiesel. A mí me parece un argumento infantil porque la OMC (Organización Mundial de Comercio) no lo va a tomar en cuenta, pero bueno.

No estoy de acuerdo con esto porque cada dos o tres meses cambian las reglas de juego y así no se puede. El biodiesel es una industria que da valor agregado en su origen, instalada en los pueblitos del interior; deberían tratarla con más cuidado.

A mí me da la impresión que puede ser que no aumenten las retenciones a la soja, el trigo y el maíz pero sí que van a agregar alícuotas chicas en todos los subproductos. Es igual porque en vez de gravarte el grano, te gravan los productos.

Además, las formas. Nos enteramos por los diarios o por el Boletín Oficial. No es la manera en que veníamos trabajando.

El gabinete económico tiene una visión urbana del problema sin entender cómo se mueven el interior del país y las producciones.

(El ministro de Agroindustria, Miguel) Etchevehere tiene muy buena llegada y se plantó muy bien.

Ahora, no se trata del egoísmo del productor. Se trata de producir o no. Si siguen con mecanismo de retención, se destruye la producción porque no hay márgenes y el mercado es altamente competitivo. Nosotros tenemos que competir con mercados que subsidian la producción no que castigan a la exportación, pero lamentablemente eso es lo que nos toca.

Durante 10 años le pusieron retenciones al trigo y al maíz y no hubo campos de trigo y maíz. Le sacaron las retenciones y al año siguiente, cosecha récord. Y al otro año, cosecha récord. Esto es así, le enchufás las retenciones y cae como un castillo de naipes. Y no van a recaudar como ellos quieren porque no va a haber qué recaudar.

No me quiero meter en los temas personales del ministro (Dujovne) pero él sabrá qué hacer con su plata. Así como no quiero que nos impongan condiciones, no se las queremos imponer a nadie.

Entonces, ¿qué tenemos que hacer, volver a una 125, juntar 300 mil o 400 mil tipos en las rutas para que se acuerden que existimos? Me parece que no es el camino. Me parece que a estos mecanismos ya los habíamos superado.

Esto de enterarnos por los diarios genera mucho malestar. Tengo rurales que me está llamando por teléfono para preguntar qué vamos a hacer y para decir que no nos vamos a dejar pasar por arriba.

Se está cosechando barro de soja (por las sequías y posteriores inundaciones) que valen un 70% menos.

La verdad es que no entendemos; no nos pueden cambiar las reglas de juego a cada rato.

Hay gente que está muy enardecida, a la que le tocó muy de cerca.

Nos defraudó. La suerte es que se ha podido parar y abrir un compás de espera. El presidente nos va a recibir y nosotros le vamos a llevar los números

No podés matar la gallina porque te quedás sin los huevos".