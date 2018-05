Gremios en pie de guerra con Schiaretti y el kirchnerismo "no está extinguido"

Los gremios que nuclean a las dos CGT de Córdoba realizaron este martes un acto para evocar el Cordobazo, al cumplirse 49 años de ese momento histórico para el país.

Estuvo presente el exministro de Trabajo kirchnerista, Carlos Tomada, a quien se lo invitó a subir a participar del acto central, según publica La Voz del Interior.

"Alguien cree que en Argentina se puede solucionar algo acotando los derechos de los trabajadores", dijo Tomada, quien recalcó que el kirchnerismo "no está extinguido".

En el acto no hubo oradores pero se leyó un documento titulado: "A 49 años del Cordobazo". "No al tarifazo, no al ajuste, no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no al ataque a las organizaciones sindicales, no al FMI", rezaba el documento.

Más allá del acto, la movilización por el Cordobazo también arrastra un conflicto que lleva mucho tiempo, relacionado con el gremio Luz y Fuerza y la Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba).

El mencionado sindicato lanzó un nuevo plan de lucha contra los cambios en el convenio de trabajo de Epec, aprobados por la Unicameral días atrás.

El consejo directivo y el cuerpo de delegados del sindicato decidieron volver a las asambleas a partir de este miércoles 30/05 hasta el lunes 11/06, según consigna Cadena 3.

Las mismas serán de dos horas por turno, entre las 12 y las 14 para el personal que trabaja los días hábiles de la semana en todas las reparticiones y en las dos primeras horas del personal que cumple guardias rotativas.

De acuerdo a lo informado por el gremio, las asambleas serán “sin afectar al servicio” y “sin atención al público” en esos horarios.

Además, el sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, y anunció que llevará a cabo presentaciones legales contra las modificaciones en el convenio colectivo de trabajo.

A su vez, planteará una denuncia penal contra el directorio de Epec por mal desempeño de la función pública, abuso de autoridad y ocultamiento de balances.

Con el voto mayoritario de Unión por Córdoba, dias atrás la Unicameral convirtió en ley dos proyectos que recortan beneficios para los trabajadores de dicho sindicato, contemplados en el convenio colectivo de trabajo.

A partir de la sanción de estas normas, los 3.990 empleados de Epec verán reducido significativamente el privilegio de pagar sus consumos residenciales con quitas importantes, hasta ahora a cargo de la empresa.

Hasta aquí, los lucifuercistas sólo abonaban el 20 por ciento del valor de la tarifa a partir de los 200 kW/h por mes, que eran bonificados. Ahora, esa bonificación se redujo a 150 kW/h por mes y, a partir de ahí, tendrán que pagar la tarifa normal, de acuerdo con la categoría de usuario. Según los cálculos hechos por el Gobierno provincial, el ahorro por este recorte del beneficio será de 114 millones de pesos anuales.

En tanto, la otra ley aprobada el miércoles 23/05, que elimina el aporte al fondo compensador del gremio, supone un ahorro para la empresa de 79 millones de pesos para 2018. Entre ambas, suman 193 millones de pesos que EPEC dejará de aportar para estos destinos.

Esto se relaciona con una serie de anuncios del Gobierno de Schiaretti que generaron protestas y paros desde Luz y Fuerza. Incluyen la apertura de jubilaciones anticipadas, el recorte de beneficios a empleados en el consumo de luz, la baja de tarifas a usuarios de cooperativas y la reconversión de dos centrales térmicas.

Pero también abarca un intento de modificación de una serie de puntos del convenio colectivo de trabajo y a cuatro resoluciones que, según el gremio, no permiten trabajar con normalidad. En síntesis, consideran que es un plan de la Provincia para terminar en la privatización de Epec.

Otra cuestión polémica en Epec que generó malestar entre los trabajadores tuvo que ver con la designación del hijo de un fiscal afín al Gobierno provincial en un cargo jerárquico de la empresa.

Jorge Sebastián Leiva, de 39 años e hijo del fiscal de la Cámara de Acusación Jorge Leiva fue designado en Epec, bajo un cargo que no existía en la empresa hasta diciembre 2017.

Con el nuevo cargo, Leiva pasó a cobrar $129 mil ($90 mil en mano), sólo $10 mil menos que el gobernador Schiaretti y poco más de $30 mil menos que el gerente de Epec, Alejandro Dallaste, con $166 mil.

Desde el Ministerio Público admitieron que el rol de Leiva padre en la cámara es clave, con fallos que cayeron muy bien a la administración Schiaretti. Por ejemplo, ordenó archivar la causa que investigaba si el exfiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo había incurrido en encubrimiento en la investigación sobre el supuesto pago de una coima de 36 millones de dólares por la obra de los gasoductos troncales que se ejecuta en la provincia, en el marco de la causa del Lava Jato.

En ese sentido, la diputada nacional Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para que se investigue el tema como un presunto caso de corrupción que vincularía al gobierno de Córdoba con el Poder Judicial de la provincia.

Por su parte, el fiscal Leiva salió al cruce de las denuncias y las vinculó con motivos políticos. En un breve contacto con la prensa aseguró que su hijo trabajó en los últimos 10 años en una firma privada, proveedora de tubos para la EPEC.

También desmintió tener contacto con funcionarios del Ejecutivo provincial. "No hay nada raro. Mi hijo fue convocado por las autoridades de EPEC y seguirá trabajando. Pretenden mezclar la Justicia con cuestiones políticas", dijo el funcionario judicial.