Síndrome del Nido Lleno: cuando se idealiza la juventud

Cada vez es más común, ver como los adultos jóvenes, en especial los de clase media y media alta, retrasan lo más que pueden renunciar a los beneficos y comodidades de vivir junto a sus padres.

Este fenómeno cultural post-moderno, muy lejano a la década de los 80 y 90, es conocido en el mundo de la psicología como el 'Síndrome del Nido Lleno', donde padres e hijos subscriben una especie de contrato en el que se involucran la idealización de la juventud y la sobreprotección, que muchos han tildado de alchahuta.

Para descubrir el tema, la Licenciada Diana Barimboim, Investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la fundación UADE, ofreció a Urgente24 una entrevista en la que dejó claro qué está pasando con la sociedad moderna y por qué los padres, en vez de sufrir por la pronta independización de lo hijos, tienen dolores de cabeza por su negativa a marcharse del hogar.

En principio, la especialista explicó que el 'Síndrome del Nido Lleno' se refiere a aquellos hogares donde los hijos, de entre 30 y 35 años, aún viven con sus padres, estos últimos se les conocen, en términos picológicos, como "adolescentes tardíos" y se caracterizan por ser "dependientes económicamente" pero sin cubrir los gastos del hogar.

Este fenómenos, según Barimboim, se registra desde el año 2000, y es más común en estractos económicos medios y medios altos, donde los padres pueden mantener la figura del proveedor del hogar, mientras el dinero que les ingresa a los hijos es utilizado con fines extricatamente recreativos.

Cómo saber si eres un adolescente tardío

Según la Licenciada Diana, los adolescentes tardíos son fáciles de reconocer:

Tienen entre 30 y 35 años y viven con sus padres (esto se puede extender hasta los 45)

Están cursando estudios técnicos o universitarios.

El dinero que persiben lo gastan en placeres, viajes y tecnología.

No tienen responsabilidades en el hogar de origen: ni domésticas, ni económicas

Tienden a ser narcisitas

Viven el presente, sin pensar en el futuro

Datos importantes

Escuela para padres: síndrome del nido lleno

Tal y como refleja un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la UADE, en el que se realizó 280 encuestas y entrevistas semidirigidas a adolescentes tardíos (hasta 35 años) de clase media y media alta, con estudios universitarios, el 60% de los jóvenes dice no preocuparse por estar viviendo en el hogar de origen y creen que tienen derecho a esto, sobre todo mientras estudian.

Entre los motivos, señalan que les parece muy complicado lograr tener una vivienda propia ya que deben desviar todos sus ingresos a los fines de alquilar una departamento, y no podrían viajar o comprarse bienes de consumo, en especial tecnológicos, que necesitan.

Por su parte, los padres manifiestan no tener ningún tipo de problema respecto a que se queden en casa y tengan dentro del hogar de origen una autonomía absoluta, eso siempre y cuando cumplan con sus obligaciones académicas.

Cuándo comienzan los hijos a estorbar

Barimboim sostiene que el conflicto surge, "cuando estos hijos dejan los estudios, y los padres ven el narcisismo en la proyección que han hecho sobre ellos, ya que no ven su crecimiento a futuro, ni una profesión donde puedan trabajar con determinado placer".

Además, comentó que el costo del 'Nido Lleno' implica un esfuerzo grande, por parte de los progenitores, para tratar de solventar económicamente el hogar, mientras se ven llenos de obligaciones en cuanto a los quehaceres domésticos, porque estos hijos siguen viviendo como si fueran adolescentes jóvenes aunque ya son adultos.

En este sentido, la investigadora especificó: "Estos se sostiene mientras los hijos estudian, cuando terminan sus carreras o dejan de estudiar, los padres manifiestan un cierto pesar por tener que mantenerlos y seguir sosteniéndolos en el lugar prácticamente de niños o adolescentes. Mostrándose cansados frente al predio que representa cumplir con todas las obligaciones económicas".

"Si bien en las encuestas vimos que los adolescentes tardíos tienen en su hogar de origen todas las libertades posibles, también a ellos en determinados momentos les pesa seguir viviendo en la casa de sus padres", agregó.

Entonces... ¿por qué los padres toleran esta conducta?

La respuesta es muy sencilla, cuando nos convertimos en padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, el problema está cuando esta concepción afecta de forma directa su desarrollo social y su futuro.

"Nos llamó la atención que los padres no se quejaban de esta situación. En general ellos plantean que quieren darle lo mejor a sus hijos mientras estudian; que tengan una carrera que, más que les represente un bienestar económico, los haga felices. Es decir, que busquen estudiar aquello que realmente les gusta, para encontrar un trabajo placentero", sumó.

Asimismo, explicó que en existe como una especie de contrato cómplice entre padres e hijos que tienen el 'Síndrome del Nido Lleno', producto de una cultura "individualista donde lo que se privilegia fundamentalmente es el presente. El futuro en este caso es totalmente incierto y es por eso que se refleja en un sistema del crédito y consumo".

Situación que trae como consecuencia que los adolescentes tardíos "quieran nada más viajar y tener nuevas experiencias de vida y para ello es que trabajan y estudian (dejando de lado las responsabilidades que engloban un hogar)".

Por su parte, los proveedores económicos, léase los padres, "proyectan en sus hijos todo su propio narcisismo, pensándolo como si fueran los hijos ideales. Esto quiere decir que ellos (los hijos) pueden realizar todas aquellas cosas que los padres no pudieron lograr en su momento, incluso encontrar la felicidad".

Lo que crea una suerte de duda sobre quienes son los verdaderos responsables del 'Síndrome del Nido Lleno', los padres o los hijos. Puesto que los primeros, no pierden la posición de proveedores económicos para mantenerse o sentirse jóvenes. "No dejan que los hijos ocupen esta posición, evitándoles que crezcan y puedan ser adultos. Así sostienen en infantilismo de estos hijos, que no están preocupados por su propia supervivencia, si no por tratar de consumir y obtener determinados placeres, llenando así el nido, que muchas veces aparecía antes angustiosamente vacío", finalizó.