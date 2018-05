Del Potro dejó el dolor, batalló en 5 sets y clasificó a la 2da ronda de París

El Abierto de Francia de Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam de la temporada, es uno de los certámenes favoritos de los tenistas latinos y argentinos que los tuvieron como protagonistas en las instancias de semifinales, finales y hasta levantando títulos, tal es el caso de Guillermo Vilas en 1977, Gastón Gaudio en 2004, la semifinal de Franco Squilari en 2000 y la final que perdió en 2005 Mariano Puerta ante el ascendente Rafael Nadal hoy número uno del mundo.

Este martes (29/05) Juan Martín Del Potro demostró estar recuperado del desgarro que sufrió la semana pasada en el Master 1000 de Roma aunque necesitó de cinco sets para vencer al francés Nicolás Mahut por 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4. Luego de una ardua batalla, Del Potro se clasificó para la segunda ronda del Abierto parísino. Así, el bonaerense aprobó el primer examen para continuar en este certamen al que le había puesto como su máxima prioridad en toda su etapa de entrenamientos en Tandil.

Consumada la victoria, Del Potro, de 29 años, expresó en los micrófonos de ESPN que “me dio confianza y ánimo, es muy lindo ganar”.

“Es importante ir sumando tiempo en la tierra, que no es mi mejor hábitat”, analizó el tercer argentino ganador en la jornada, tras los triunfos de Guido Pella y Horacio Zeballos.

“Las ganas de jugar me hicieron creer en que podía terminar el partido y espero que el día de descanso me sirva para estar mejor”, agregó.

El argentino había sufrido un desgarro en los octavos de final del torneo italiano, cuando se enfrentaba al belga David Goffin. Tras ese abandono, dejó abierta la posibilidad de no jugar en París.

Sin embargo, el de Tandil dijo presente, y de qué forma. Si hubo dudas sobre su estado de forma tras el marcador adverso del primer set, el campeón del US Open de 2009 respondió con claridad y avanzó a la próxima ronda, en la que se medirá al ganador del duelo entre su compatriota Leonardo Mayer y el local Julien Benneteau.

Semifinalista en Roland Garros 2009, el argentino obtuvo además su victoria 80 en Grand Slam y quedó solo por detrás de David Nalbandian (86) y Guillermo Vilas (139) como los jugadores más exitosos del país en torneos grandes.

Al final del partido, llamó la atención el cálido abrazo entre los dos y la reacción de Del Potro a lo que Mahut le expresó en la red. “Fue muy emocionante lo que me dijo”, contó el sudamericano, que prefirió no revelar el mensaje. “Espero que él anuncie lo que me dijo y se llevará fuertes aplausos”.

El hombre que logró ganar el Abierto de Estados Unidos en 2009 y que llegó a ser número 4 del ránking ATP a principio de 2010 vagaba por el subsuelo de la clasificación mundial hace poco más de dos años, incluso por debajo del puesto 1.000.

Pero 2016 fue el año en el que Del Potro volvió a ser Del Potro, con su espectacular segunda parte de la temporada, en la que consiguió principalmente la plata olímpica en Rio de Janeiro y ser el héroe en la primera Copa Davis de la historia de Argentina.

En el año 2017 ganó un título, Estocolmo, que ya había logrado un año antes, y en este 2018 tocó el cielo encadenando trofeos en Acapulco y luego en un Masters 1000, en Indian Wells.

En la temporada sobre tierra no pasó de la tercera ronda ni en Madrid ni en Roma. Su lesión hace que su participación en París, y sus expectativas allí si finalmente juegue, estén en el aire.

Este mismo martes, además de Del Potro, triunfó Guido Pella, que se medirá el jueves al español Rafael Nadal tras vencer al portugués Joao Sousa por 6-2, 6-3 y 6-4.

El que también se instaló en la siguiente ronda fue Horacio Zeballos, que venció 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 y 6-2 al japonés Yuichi Sugita en otro partido que se había suspendido el lunes por la lluvia.