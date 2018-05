"Angelici tiene aspiraciones políticas, quiere ser presidente de la UCR"

El periodista Roberto García acostumbra en sus editoriales a "tirar" noticias políticas y económicas de la Argentina, muchas veces crítico con el Gobierno y la oposición, da nombres y señala a personas influyentes en el ámbito político/empresario, pero anoche 28/05 en la introducción de su programa La Mirada, apuntó contra el presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici.

"El Presidente de Boca, Daniel Angelici, que está de moda porque logró que Boca obtuviera un nuevo título en este campeonato controlado exclusivamente por Boca y River, tiene una aspiración política superior a este trabajo en las sombras que suele hacer para el Gobierno, en particular para el Gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en el área judicial" , empezó García.

Y siguió: Macri se va a poner bastante contento si Angelici llega a ser elegido presidente de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, yo diría que Angelici está haciendo un enorme esfuerzo, para usar la palabra esfuerzo como sinónimo para otro tipo de tareas que realiza para convertirse en el nuevo presidente de la UCR porteña. Aseguró García este lunes 28/05, confirmando las aspiraciones políticas de Angelici.

La Unión Cívica Radical (UCR) es un partido político de la Argentina, fundado el 26 de junio de 1891 por Leandro N. Alem. A lo largo de su historia tuvo diferentes conformaciones y fracturas y a través de las mismas gobernó en nueve oportunidades el país, mediante las presidencias de Hipólito Yrigoyen (2), Marcelo T. de Alvear, Roberto M. Ortiz,​ Arturo Frondizi, José María Guido, Arturo Illia,​ Raúl Alfonsín, y Fernando de la Rúa. Llegó también a la Vicepresidencia de la Nación en los primeros mandatos de Juan Domingo Perón,​ y Cristina Fernández de Kirchner.​ En las elecciones presidenciales de 2015 la UCR integró la alianza Cambiemos, que ganó con la candidatura presidencial de Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana.

Angelici ya está ligado con la UCR desde hace tiempo e incluso, ha generado internas en Cambiemos. En diciembre del año pasado (2017), la Coalición Cívica-ARI, el partido que lidera la diputada Elisa Carrió, se refirió a la interna de la UCR porteña y advirtió que "si Cambiemos termina siendo un acuerdo entre Enrique Nosiglia y Daniel Angelici", no formará parte "de este tipo de arreglos" y "tomará distancia".

Esto ocurrió, luego de que el histórico operador radical y el presidente de Boca Juniors sellaran un acuerdo para una lista conjunta de cara a las internas del partido centenario en la Ciudad de Buenos Aires, la Coalición Cívica planteó sus reparos y tomó "distancia de los acuerdos corporativos y de negocios".

Por su parte, García siguió refiriéndose a Angelici durante su editorial: Mientras tanto sigue en las cuestiones del fútbol, maneja la AFA con su amigo Tapia, con sus varios amigos de la Boca.

Y agregó: El hizo una interesante declaración, dijo que él no llamó ni habló al director técnico del seleccionado (Jorge Sampaoli) para que no pusieran a un jugador, o para revelarle secretos o historias de ese jugador que a él particularmente le disgustan, que es el caso del jugador Centurión (Ricardo) de Racing, el cual fue sacado del seleccionado a último momento, y Angelici dice que no tiene nada que ver.