Intrascendente amistoso Argentina-Haití con 3 goles de Messi y 1 de Agüero

Argentina, tal como titulamos más arriba, ganó un partido amistoso intrascendente frente a Haití 4-0 en la Bombonera con tres goles de Lionel Messi y uno de Sergio ‘Kun’ Agüero. El marcador es aplastante pero no debe tomarse simplemente como una final mundial sino para poder probar un hipotético once ideal para el debut frente a Islandia en Rusia 2018. Lo cierto es que la albiceleste jugó sin sobresaltos, tocó en varias oportunidades la pelota que hasta Wilfredo Caballero parecía ser un fantasma porque ¡oh casualidad¡ la defensa no fue objeto de cuestionamientos, algo que en Urgente24 apuntamos hasta el hartazgo, sino que los de Jorge Sampaoli supieron muy bien repeler el ataque de los haitianos. Uno de los puntos destacados del encuentro fue la aparición de Cristián Pavón que se lució con una gran asistencia a Messi cuando anotó tercer tanto. Ahora, el hombre de Casilda deberá definir al arquero titular, algo que no hizo en las últimas prácticas en Ezeiza.

