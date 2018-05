De joda por Suiza (con la excusa del acoso)

En sorna se decía en Ginebra (Suiza), que había que construir un salón sólo para la delegación argentina.

Otros afirmaban que no podían entender tanta pasión argentina por asistir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando en el país la mitad de los empleados son informales, y no hay algún plan de reducción de impuestos laborales como para mermar la informalidad. (Para la OIT han investigado el tema Florence Bonnet y Vicky Leung).

Cuando el escándalo comenzó a explotar, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió, con coherencia, que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no quedara pegado a la noticia, y ordenó a su gente que se bajara del periplo.

Pero fueron apenas 3, cuando 181 argentinos ya habían invadido Ginebra, para sorpresa del propio Guy Ryder, director general de la OIT, quien ignoraba que el tema convocante -la violencia y el acoso contra mujeres y hombres en el mundo laboral- provocaba tanto interés en el Río de la Plata.

Los delegados discuten un nuevo instrumento jurídico internacional: una convención o una recomendación o una combinación de ambos, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras.

Un informe independiente del Banco Mundial, ‘Mujeres, empresas y derecho 2018’, reveló que 59 de los 189 países estudiados no tenían disposiciones legales específicas que cubrieran el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Debe recordarse que el presidente Mauricio Macri ha convocado a un esfuerzo nacional para el ajuste del gasto público y así reducir el déficit fiscal. En ese contexto va el siguiente cuadro comparativo.

-----------

Pruebas del desmadre argento

-----------

Representación de Alemania: 29 personas

> Government Delegates

BÖHNING, Björn, Mr, State Secretary, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

STENDER, Dr. Carsten, Mr, Director-General, Federal Ministry of Labour and Social Affairs. Advisers and substitute delegates

SEIDENBERGER, Ulrich, Mr, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva.

BAUN, Sabine, Ms, Director, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

NEU-BRANDENBURG, Kirsten, Ms, Head of Division, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

MÜLLER, Dr. Sebastian, Mr, Legal Officer, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

SCHIESSL, Muriel, Ms, Legal Officer, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

SCHNEIDER, Dr. Anna-Maria, Ms, Senior Policy Officer, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ).

SALZMANN, Dr. Thomas, Mr, Personal Adviser, State Secretary, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

KLEINE, Janina, Ms, Legal Officer, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

DIETZ, Ulrike, Ms, Adviser, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

KNOLL, Fanny, Ms, Adviser, Permanent Mission, Geneva.

SPENDLER, Simon, Mr, Adviser, Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

GÜNTHER, Klaus, Mr, Counsellor, Permanent Mission, Geneva. Employers' Delegate

HORNUNG-DRAUS, Renate, Ms, Managing Director, European and International Affairs, Confederation of German Employers Associations (BDA).

> Adviser and substitute delegate

NOLL, Paul, Mr, Deputy Director, European and International Affairs, BDA. Advisers

BÂRSAN, Carmen, Mrs, Adviser, European and International Affairs, BDA.

EREMEEV, Nikita, Mr, Adviser, European and International Affairs, BDA.

GÖBEL, Katharina, Ms, Adviser, Head, Brussels Office, German Employers Federation for the Chemical Industry (BAVC).

> Other persons attending the Conference

STELLER-JOHN, Claudia, Mrs, Desk Officer, European and International Affairs, BDA.

CLEVER, Peter, Mr, Member, Executive Board, BDA. Workers' Delegate

MENNE, Claudia, Ms, Head of section, Confederation of German Trade Unions (DGB).

> Advisers and substitute delegates

MANN, Daniel, Mr, Head of section, Friedrich-EbertFoundation (FES).

VOLLMANN, Carolin, Ms, Head of section, DGB.

AKMAN, Orhan, Mr, Legal Officer, DGB. Advisers

BOTSCH, Andreas, Mr, Director, Europe and International Affairs, DGB.

HOFMAN, Dr. Claudia, Ms, University Lecturer, University Regensburg.

SOUVEREIN, Jan, Mr, Head of section, FES.

WÜNSCHE, Annika, Ms, Personal Assistant, DGB.

STOCKFISCH, Christina, Ms, Head of section, DGB.



Representación de Argentina

> Ministro asistente a la Conferencia

TRIACA, Jorge, Sr., Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

> Personas que acompañan al Ministro

VELEZ, Claudia, Sra., Secretaria Privada del Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

NEGRO, Alejandro, Sr., Director, Ceremonial y Relaciones Institucionales, MTEySS.

TITTARELLI, Andrés Pedro, Sr., Director, Prensa y Comunicación, MTEySS.

> Delegados gubernamentales

PITRAU, Horacio Bernardino, Sr., Secretario de Trabajo, MTEySS.

SOSA, Sara Graciela, Sra., Directora, Asuntos Internacionales, MTEySS. Consejero técnico y delegado suplente

FORADORI, Carlos, Sr., Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra.

> Consejeros técnicos

LEGUIZAMON, Ernesto Guillermo, Sr., Secretario, Unidad de Coordinación General, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CORRES, Gerardo, Sr., Jefe, Departamento de Asuntos Regionales y Multilaterales de la Dirección de Asuntos Internacionales, MTEySS.

PALACIOS, Karina Angela, Sra., Directora Nacional, Asociaciones Sindicales, MTEySS.

FRANKENTHAL, Pedro Diego, Sr., Asesor, Dirección Nacional de Relaciones Y Regulaciones del Trabajo, MTEySS.

SIRES, Guillermo Adolfo, Sr., Dirección, Asociaciones Sindicales, MTEySS.

SAEZ, Fabián, Sr., Secretario, Embajada, Misión Permanente, Ginebra.

PORTA, Estefanía, Sra., Secretario, Embajada, Misión Permanente, Ginebra.

> Personas designadas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i)

LOVERA, Daniel Aníbal, Sr., Senador Nacional.

RODRIGUEZ MACHADO, Laura Elena, Sra., Senadora Nacional.

PEREYRA, Guillermo Juan, Sr., Senador Nacional.

ALMIRON, Ana Claudia, Sra., Senadora Nacional.

MONTENEGRO, Gerardo Antenor, Sr., Senador Nacional.

> Representantes de un estado o provincia

MANCINI, Jorge Omar, Sr., Diputado, Provincia de Buenos Aires.

SANCHEZ, Guillermo Manuel, Sr., Diputado, Provincia de Buenos Aires.

ARCANDO, Cesira, Sra., Diputada, Provincia de Santa Fe.

BONFATI, Antonio Juan, Sr., Diputado, Provincia de Santa Fe.

SEGEL, José Ernesto, Sr., Subsecretario, Trabajo, Provincia de Neuquén.

PICA, Luis, Sr., Secretario, Trabajo, Provincia de Río Negro.

PEDEHONTAA, Marcelo, Sr., Subsecretario, Provincia de la Pampa

JARVIS, Ezequiel, Sr., Subsecretario, Trabajo del Gobierno, Ciudad de Buenos Aires.

TARICCO, Sandro, Sra., Superintendente, Servicios de Salud.

ALDERETE, Carlos, Sr., Ex-Ministro, Trabajo.

> Otras personas que asisten a la Conferencia

ODARDA, María Elena, Sra., Senadora Nacional.

FRAGA, Diego Martín, Sr., Secretario, Comisión de

Trabajo y Previsión Social del Senado.

CANTARD, Albor Angel, Sr., Diputado Nacional.

CAAMAÑO, Graciela, Sra., Diputada Nacional.

LIPOVETZKY, Daniel Andrés, Sr., Diputado Nacional.

SILEY, Vanesa, Sra., Diputada Nacional.

PEÑALOZA MARIANETTI, María Florencia, Sra., Diputada Nacional.

PANCELLI, Nicolás, Sr., Secretario Administrativo, Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

ARANCIBIA, Guillermo, Sr., Gerente General, SRT.

PEREZ, Fernando, Sr., Gerente, Comunicación y Relaciones Institucionales, SRT.

VELESQUEN, Sebastián, Sr., Jefe, Departamento de

Vinculación Internacional, SRT.

CABANA FUSZ, Jorge, Sr., Ministro, Trabajo de Jujuy.

AUBONE, Fabiola, Sra., Secretaria, Gobierno y de

Derechos Humanos de la Pcia. De San Juan.

JOFRE, Alejandro, Sr., Subsecretario, Trabajo de la Pcia. Mendoza.

SERENO, Omar, Sr., Ministro, Trabajo de la Pcia. De Córdoba.

MIRETTI, Mauricio Hidelberto, Sr., Gerente, Siniestros de Prevención ART.

GUTIERREZ, Ariel, Sr., Director Provincial de Trabajo de Jujuy.

GUZMAN, Graciela Beatriz, Sra., Secretaria, Promoción Protección y cambio Tecnológico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

> Delegado de los empleadores

ACEVEDO, Miguel, Sr., Presidente, Unión Industrial Argentina (UIA). Consejero técnico y delegado suplente

FUNES DE RIOJA, Daniel, Sr., Presidente, Coordinadora de Productos Alimenticios COPAL, Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UIA, B20 Chair del G20 Argentina. Consejeros técnicos

WEIS, Gustavo, Sr., Presidente, Cámara Argentina de la Construcción.

ETALA, Juan José, Sr., Vicepresidente, Departamento de Política Social, UIA.

CORDERO, Julio Gabriel, Sr., Vicepresidente, Departamento de Política Social, UIA.

GIULIETTI, María Victoria, Srta., Coordinadora, Asuntos Jurídicos e Internacionales de la UIA, Miembro Empleador, Consejo de Administración.

DRAGUN, Pablo, Sr., Director, Centro de Estudios, UIA.

ALDAO ZAPIOLA, Carlos, Sr., UIA.

ETCHEBERRY LOPEZ FRENCH, Pedro, Sr., Cámara de Comercio y Servicios.

HULTON, Jorge, Sr., Cámara Argentina de la Construcción.

> Personas designadas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i)

MARCHESE, Lorenzo Luis, Sr., Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

MASSARINI, Raul Esteban, Sr., Instituto Estadística y Registro de la Industria de la Cámara de la Construcción.

GUERRIERI, Abel, Sr., Sociedad Rural Argentina.

NUNES, Sergio, Sr., Secretario, Departamento de Política Social, UIA, Representación de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines.

RINALDI, Juan Antonio, Sr., Asociación de Bancos Argentinos.

CASTRO, Carolina, Srta., Presidente, Departamento de Legislación de la UIA, B20, Executive Sherpa del G20 Argentina.

> Otras personas que asisten a la Conferencia

COATZ, Diego, Sr., Director Ejecutivo, Unión Industrial Argentina.

ECHEBERRY LEFORT, Milagros, Srta., Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

SANCHEZ, Verónica, Srta., Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés.

FRESNO, Graciela, Srta., Presidente, Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

SCARIMBOLO, Silvina, Srta., Unión Industrial, Tigre.

SPOTURNO MERCHOT, Federico, Sr., Unión Industrial, Argentina.

ZAPATA, José Luis, Sr., UIA.

PERI, Mariano, Sr., Telefónica.

MARIN RODRIGUEZ, Carlos, Sr., Telefónica.

LASTRA, Alejandro, Sr., Telefónica.

MENEGUZZI, Guillermo Germán, Sr., UART.

DAVI, Guillermo Del Corazón De Jesús, Sr., UART.

PILI, Vicente José, Sr., UART.

KAROGOZIAN, Tomás, Sr., UIA Joven.

BORREGO, César, Sr., Cámara Argentina de la Construcción.

SUFREDINI, Daniel, Sr., FEHGRA.

DESBOTS, Fernando, Sr., Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

PRIETO, Andrés Agustín, Sr., Unión de las Industrias Riojanas.

> Delegado de los trabajadores

MARTINEZ, Gerardo, Sr., Secretario, Relaciones Internacionales, CGT RA, Miembro, Consejo de Administración, OIT. Consejero técnico y delegado suplente

DAER, Héctor, Sr., Secretario General, CGT RA. Consejeros técnicos

MENENDEZ RUIZ, Noemí, Sra., Secretaria, Igualdad de Oportunidades y Género, CGT.

PIUMATO, Julio, Sr., Secretario, Derechos Humanos, CGT RA.

WASIEJKO, Pedro, Sr., Secretario General Adjunto, CTAT.

MICHELI, Pablo, Sr., Secretario General, CTA Autónoma.

PUJADAS, Marta, Sra., Equipo Secretaría, Relaciones Internacionales, CGT RA - UOCRA, Asesora CGT RA.

ZUCOTTI, Guillermo, Sr., Integrante, Equipo Secretaría, Relaciones Internacionales, CGT RA.

GONZALEZ, María Del Carmen, Sra., Integrante, Equipo Secretaría, Relaciones Internacionales, CGT RA.

TEFFER, Mónica, Sra., Integrante, Equipo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, CGT RA.

AYALA, Ramón, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas.

> Personas designadas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i)

RIGANE, José, Sr., Secretario Adjunto, CTA Autónoma.

HOFFMAN, Jorge Alberto, Sr., Secretario General Adjunto, CTA, Trabajadores.

PETRECCA, Domingo, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas.

BARADEL, Roberto, Sr., Secretario, Relaciones Internacionales, CTA, Trabajadores de Argentina.

CATENA, Horacio, Sr., Secretario General, CTA Autónoma Tierra del Fuego, Secretario General, SUTEF.

> Otras personas que asisten a la Conferencia

LLANO, Edgardo, Sr., Secretario General, FAPA.

IBARRA, José, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas.

SOCOLVSKY, María Yamile, Sra., Mesa Nacional CTA T.

SILVA, Oscar Roberto, Sr., Confederación de las 62

Organizaciones Justicialistas.

FRIGERIO, Carlos Guido, Sr., (FATCA) Secretario, Actas, CGT RA.

PANIAGUA, Miguel Angel, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas.

RUIZ, Rubén, Sr., Secretario General, APG-GAS, Responsable organizativo-gremial, CTA Autónoma.

SOLA, Jorge, Sr., (Sindicato del Seguro), Secretario, Prensa y Comunicación, CGT RA.

PRINGLES, Oscar Ariel, Sr., Secretario, RRII (UEJN).

MARIN, Claudio Luciano, Sr., Secretario Adjunto, Sindicato, Telecomunicaciones, (CTA), Trabajadores.

MURUA, Juan Carlos, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas.

RADKE, Leticia Liz, Sra., Asesora letrada, Responsible, Asesoría jurídico-legal, CTA Autónoma.

LOSPENNATO, Carolina Beatriz, Sra., Secretaria, Asuntos Internacionales (UEJN).

ROMERO, Sergio Ismael, Sr., Secretario, Políticas Educativa, CGT RA UDA.

MELLA, Rafael, Sr., Secretario Adjunto, A.P.A. CTA-T.

GARCIA INSFRAN, Vicente, Sr., CGT RA UDA.

CORAZZA, Germán Ricardo, Sr., Abogado, UDA, CGT RA.

GARCIA, Héctor Rubén, Sr., Secretario General, CTA.

POLI, Alejandro, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones.

SASIA, Sergio Adrián, Sr., Secretario General, Unión Ferroviaria, CGT RA.

LARISGOITIA, Andrés, Sr., Director, Secretaría, Relaciones Internacionales, CTA, Trabajadores.

LABAKE, Juan, Sr., Coordinador General, Legales, Unión Ferroviaria, CGT RA.

BRANDAN, Víctor, Sr., Secretario, Relaciones Internacionales, Unión Obrera de la Construcción de la Rep. Argentina (UOCRA).

SCARPATO, Marta, Sra., Asesora Técnica, CTA, Trabajadores.

HURWITZ, Alejandra, Sra., Integrante, Equipo Secretaría, Relaciones Internacionales, CGT RA.

HERMOSO, Fabián, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones.

DELFOR, Marcelo, Sr., Secretario Adjunto, ATE, Santa Fe.

TOSCO, Ezequiel, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones.

TPANDOLFI, Luis Juan, Sr., Secretario General, Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la Rep. Argentina (UOSTSYLRA).

MATANZO, Mario Héctor, Sr., Secretario General, ASIMIRA.

SCHIANTARELLI, Julio, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones.

DISTEFANO, Marcelo Carlos, Sr., Secretario General Adjunto, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA).

TOPET, Pablo, Sr., Asesor, CGT RA.

IMBROGNO, Guillermo Carlos, Sr., Secretario General, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, (AEFIP).

DIP, Daniel, Sr., Secretario Adjunto, AEFIP.

RIGUET, Angel, Sr., Secretario, Relaciones Institucionales, AEFIP.

FLORES, Pablo Anibal, Sr., Secretario General, Seccional Capital y Agencias, AEFIP.

MOSER, Guillermo, Sr., Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).

MANGONE, Guillermo Hernán, Sr., Confederación de las 62 Organizaciones.

GARCIA, Juan Miguel, Sr., FITESGRA.

IADAROLA, Osvaldo, Sr., Secretario General, Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la Rep. Argentina (FOETRA.

TAGLIACOZZO, Alejandro Fabián Osvaldo, Sr., Secretario, Asuntos Profesionales, Sindicato de las Telecomunicaciones.

RECALDE, Héctor Pedro, Sr., Asesor, FOETRA.

MAGNO, José Daniel, Sr., Secretario General, Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión y Técnicos Telefónicos Argentino (FOPSTTA).

ACOSTA, Bernardo Domingo, Sr., Director Ejecutivo, Obra Social de Mandos Medios de las Telecomunicaciones en la Rep. Argentina (OSMMEDT).

ROSALES, Julio, Sr., Equipo de Relaciones Internacionales CGT RA.

AGUIRRE ORTMAN, Adolfo Rogelio, Sr., Secretario Internacional CTA.

JORAJURIA KAHRS, Daniel Gregorio, Sr., Secretario Gremial CTA.

GARCIA, Viviana, Sra., Vocal Titular, Comisión Ejecutiva Nacional, CTA.

MEGUIRA, Horacio David, Sr., Asesor, CTA.

CAMPOS, Luis, Sr., Asesor, CTA.

ANGRIMAN, Alejandra, Sra., Secretaria, Igualdad de Género, CTA.

OLIVERA, Martín Federico, Sr., Autónoma Salta, CTA.

LACAZE, Raúl, Sr., Director, Capital Humano, Telefónica Argentina.

WEST OCAMPO, Federico, Sr., Asesor, CGT RA, FATSA.

RODRIGUEZ, Daniel Alberto, Sr., FOEESYTRA.

SOSA, Graciela, Sra., Asesora letrada seccional Capital, UOMRA-CGT.

GUTIERREZ, Amanda, Sra., Asesora letrada, Secretaria, Relaciones internacionales, UOMRA.

SMURRA, Pablo, Sr., Asesor letrado, Secretario nacional, UOMRA-CGT.

LEYES, Armando Paulino, Sr., Secretario adjunto, UOMRA.

ALICO, Carlos Alberto, Sr., Asociación mendocina de profesionales de la salud.

ITURBE, Claudia Susana, Sra., Secretaria Adjunta, Asociación mendocina de profesionales de la salud.

DEL POPOLO, María Isabel, Sra., Secretaria General, Asociación mendocina de profesionales de la salud.

DORIA, Luciano Andres, Sr., Asesor Letrado, SOMU.

FOJO, Sandra Noemi, Sra., Asesor Letrado, SOMU.

PIASEK, León Dario, Sr., Asesor Letrado, SOMU.

RUFINO ALONSO, Leo Gustavo, Sr., Asesor Letrado, SOMU.

MOLINA, Geronimo David, Sr., Secretario Nacional Relaciones Laborales, SOMU.

MERELES, Daniel, Sr., Secretario General Adjunto, SOMU.

DURDOS, Raul Omar, Sr., Secretario General, SOMU.

BURGOS, Fernando, Sr., Asesor, AGOEC.

JUARA, Gerardo Gabriel, Sr., Asesor letrado, AGOEC.

LORENZO, Enrique Alberto, Sr., Secretario General, SITRACAR, CGT RA.

HEMSANI, Sergio, Sr., Secretario Relaciones Internacionales.

BUISEL QUINTANA, Hugo, Sr., Secretario General, UITOC.

CAAMAÑO, Ricardo, Sr., Integrante del equipo, Secretaria, Relaciones Internacionales, CGT RA.

MARTINEZ, Paula, Sra., Integrante del equipo, Secretaria, Relaciones Internacionales, CGT RA.

ANRO, Jorge Roberto, Sr., Secretario General, APUBA, CGT RA.

GANDARA, Gustavo, Sr., Equipo Internacional, CGT RA.

BENITEZ, Hugo, Sr., Secretario General, Asociacion Obrera Textil, CGT RA.

TOMASSONE, Alberto, Sr., Asesor, CGT RA, FAECYS.

RONCORONI, Marta Susana, Sra., Directora, Escuela Capacitación UPACP.

VAZEILLES, Gabriel Enrique, Sr., Revisor, Cuentas, UPACP.

BRASSESCO, Carlos, Sr., Abogado, UPACP, OSPACP.