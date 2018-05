Una web descentralizada: ¿Puede el blockchain prevenir los cíberataques?

Ni agencias gubernamentales ni empresas, mucho menos individuos, están seguros ante cíberataques y violaciones de datos hoy en internet. Ni siquiera el Massachussetts Institute of Technology, que sufrió varios hackeos, apunta John Williams, profesor de ingeniería informática, civil e ingeniería ambiental en el instituto.

Durante la conferencia 'Transformando la revolución Fintech', organizada por la escuela de negocios del MIT Sloan (MSLAO), a través de su oficina para Latinoamérica, e IDEA, el especialista explicó que en la web de hoy pasan muchas cosas de las que no somos concientes, y que el costo de realizar un cíberataque es muy bajo y es cada vez más bajo. Por ejemplo, hackear una cuenta de Facebook o Twitter sale solamente US$ 130. Una cuenta de Gmail, US$ 162. Hackear una casilla de email corporativa es un poco más caro (US$ 500).



Al tiempo que los ataques son cada vez más baratos, las defensas son cada vez más sofisticadas. Generalmente, las compañías no pueden defenderse ante todos los ataques posibles -ya sean físicos o virtuales-, y van reaccionando a lo que se les presenta. La realidad es que los hackers actualmente están ganando la batalla.

El gran problema es que para conseguir velocidad en internet, se deben eliminar barreras de seguridad. Por otro lado, hoy en día, estar un 100% protegido significa terminar aislado del mundo virtual.

Williams asegura que la Web del Futuro tendrá una estructura muy diferente a la actual. El software que utilizamos hoy es muy problemático. La asimetría en cuanto a ataque y defensa ha desembocado en la descentralización de los sistemas. La clave está en la distribución del almacenamiento de la información, lo que permite la tecnología blockchain, la utilizada por ejemplo en criptomonedas como el bitcoin. Sin embargo, ojo, que estas tampoco son infalibles. Los hackers han encontrado vulnerabilidades en la criptomoneda en varias ocasiones, consiguiendo infiltrar su cadena de bloques.

Los ataques, hay que tener en cuenta, no son sólo al software sino que pueden ser también al hardware (por ejemplo, insertando un chip en una computadora).

La clave de la web 4.0 será que la información estará almacenada de manera descentralizada. Estos sistemas pueden soportar cierto rango de falla o daño, y aún así funcionar correctamente.

En el blochckain hay un registro descentralizado (distributed ledger) que cumple con su labor incluso cuando un porcentaje de la maquinaria ha sido tomada por adversarios.

La principal fortaleza de la tecnología es, que al ser un sistema distribuido, es difícil de atacar porque cada operación está almacenada en millones de nodos.

El blockchain es el nombre que se le da a varias tecnologías que pueden ser programadas para registrar y rastrear cualquier objeto de valor, apunta un video del portal de la compañía CitizenZ. Por su funcionamiento, no necesita de intermediarios para verificar una información. Este es su componente disruptivo: en blockchain la información está descentralizada. Blockchain almacena información en bloques, conectados uno al otro de manera cronológica en una línea contínua, como una cadena. Si querés cambiar la información de uno de los bloques, este no se puede ser reescrito. En cambio, el cambio sería registrado en un nuevo bloque. Antes de que se pueda agregar un nuevo bloque a la cadena, debe suceder lo siguiente: tu computadora debe resolver un rompecabezas criptográfico, creando así el bloque. La computadora que resuelve el rompecabezas, comparte la solución con todas las otras computadoras en la red. La red lo verifica y si es correcto, el bloque será agregado a la cadena. Eso hace que cada bloque de la cadena pueda ser confiable.

Una de las grandes preguntas, aduce Williams, es la gobernabilidad. ¿Quién regula las nuevas actividades que surgirán a partir del blockchain? ¿Quién controla a las criptomonedas? "La mayoría de los gobiernos -apunta- considerará seriamente tener sus propias criptomonedas."

Por último, mientras vamos rumbo a la web del futuro, Williams recomienda tener una contraseña distinta para cada sitio, cada una de ellas debería tener al menos 16 caracteres (nunca usar palabras sino letra sueltas).

Y advierte que para los hackers, alcanza con hackear a 2 o 3 personas de una organización para infiltrarla, por lo que el cuidado debe ser extremo.

En la misma conferencia 'Transformando la revolución Fintech', el director ejecutivo de Tech Consulting de Accenture, Roberto Frossard, analizó el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo.



Frossard aseguró que está habiendo un cambio de paradigma: la inteligencia artificial ya no está siendo percibida tanto como una amenaza (los robots vienen a quitarnos el empleo) sino como un apoyo (el robot es mi compañero de trabajo). Se está esfumando el miedo a la inteligencia artificial, asegura.

4 de cada 5 ejecutivos, asegura Frossard en base a un estudio de Accenture, creen que en los próximos 2 años, la inteligencia artificial trabajará junto a los humanos en las organizaciones como compañeros de trabajo, colaboradores y asesores de confianza.





Como dato clave para comprender la penetración de la inteligencia artificial hoy en el sistema finaciero, por ejemplo, Frossard citó que más de la mitad de las operaciones bursátiles en USA son realizadas por algoritmos automatizados.