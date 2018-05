Tras intentar suicidarse, Morena Rial fue a ver a Natacha Jaitt

La pelea entre padre e hija sigue generando escándalos. Mientras Jorge Rial insiste en el gasto de ahorros para ayudar la familia del novio de la joven de 19 años, Morena salió al cruce nuevamente, asegurando que "a mí papá no le importo".

En tanto, Natacha Jaitt irrumpió en escena con un posteo en Instagram, donde mostró que se reunió con ella: "Adopté a la leona More Rial, ¡¡¡y sin sacrificarme en garcharme a jorgito!!!

#YoYaGané

(Na, fuera de toda locura y pavadas mediáticas hay una adolescente que necesita mucho amor. Así que, acá estoy. Hechos, no palabras)

¡Vamos leona! Nada merece tu dolor, acá estoy yo, y mi familia también, para cuidarte".

Horas antes, Morena contó detalles sobre cosas que sucedieron en los últimos años que la llevaron a repensar algunas cosas, desencadenando en este crítico momento:

"Creo que el resentimiento hacia Córdoba viene por la parte de La Niña Loly (Mariana Antoniale). Debe ser por eso que les tiene tanta bronca.

Mi ambiente es muy sano y es menos delictivo que el que tiene él. Tienen más poder, pero no puedo hablar mucho más porque están los abogados detrás.

Él dice que está siendo extorsionado pero yo estoy siendo extorsionada y por eso le tuve que pedir perdón a Romina (Pereiro, su actual pareja). Él me obligó. Hoy (29/05) me trató en la tele como si fuera una loca psiquiátrica.

Yo ya no aguanto más. Tengo las muñecas todas lastimadas porque me quise cortar las venas en donde tengo el tatuaje con su nombre. Me quise suicidar

Y no le importo, porque llegó a la hora y media. Llamó por teléfono para decir que 'esta chica está mal y hay que internarla en un neuropsiquiátrico'. Y el otro le dijo como que el que está mal es él. 'Ella, como mucho, tiene que hacerse un análisis psicológico, ¿pero medicarla como a los locos? Eso es un llamado de atención', le dijo, porque si quiero me tiro abajo de un tren y me mato. Más fácil; antes que estar tres horas cortándome las venas.

Esto empezó hace dos años por una pelea con Agustina Kämpfer. Encima, me echó a mí y al mes ella le cayó embarazada de otro. Perdió a la mujer y perdió a la hija al mismo tiempo (...).

(...) A mí me quiso violar el chofer de él cuando tenía 16 años. En un ascensor se bajó los pantalones y ahí me tiré al piso y gritaba para que me dejara tranquila. No me llegó a tocar porque le tiraba patadas. Hay vecinos testigos de todo eso. De hecho, una vecina fue la que le contó, pero él sólo lo echó y listo. No lo denunció. Entonces, no sé si le importo, básicamente. Él dice que me ama pero es para quedar bien con sus espectadores.

Con quien tengo la mejor relación es con 'Loly', que le digo 'ma'. Ella estuvo siempre y está en este momento. Es mi verdadera mamá".

"Que me haya adoptado Jorge Rial me juega más en contra que lo que me juega a favor. No sé si me arrepiento pero me cerró todas las puertas", ultimó.